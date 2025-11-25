聽新聞
台中大梨山地區第4家合法民宿開幕 「山嵐居」民宿群山環繞
台中市和平大梨山地區有豐富的泰雅族原民文化與高山生態資源，台中市觀光旅遊局輔導當地民宿合法化經營，日前取得合法民宿登記證、坐落於環山部落的「山嵐居」民宿昨天舉辦開幕茶會，民宿四周群山環繞、雲霧縈繞，成為大梨山地區第4家合法民宿。
台中市觀旅局表示，目前大梨山地區合法民宿共4家，屋頂上的天空(環山)、梨山景觀民宿(部落範圍外)、梨山春發農園 (松茂)、山嵐居(環山)。
觀旅局表示，大梨山地區四季景緻分明，登山資源豐富，是台中重要的觀光資產。觀旅局每年派員至當地進行實地訪視，主動提供法規諮詢、申請文件及行政協助，持續輔導在地民宿合法化與品質提升，朝向合法、安全與永續經營發展，為旅客建構安全又舒適的旅宿環境。
「山嵐居」坐落於山林景觀帶，四周群山環繞、雲霧縈繞，「山嵐居」民宿經營者宋澔添，是當地的泰雅族青年，將民宿融入泰雅文化意象的建築風格，提供在地友善早餐與旅遊路線建議，讓旅客體驗和平區山林之美。
觀旅局表示，大梨山地區周邊有佳陽部落、松茂部落、環山部落、梨山部落、谷關及梨山沿線高山景觀道路等觀光旅遊資源，景點多元且各具特色，適合搭配民宿規劃一日或多日的深度旅遊行程。位於環山部落的「環山獵人登山步道」沿著泰雅族人昔日的狩獵古徑整建，結合自然生態、原民文化與地質景觀。
