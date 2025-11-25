台中焚化爐年產2萬噸飛灰去化困難 議員憂成「飛灰山」

焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰，其中飛灰含有重金屬等高毒性物質，須經穩定化或熔融才能安全處置。台中市議員今指台中飛灰產生量龐大，其中文山廠內飛灰去化困難，甚至堆置在橋下，鄰近溪流有安全疑慮，要求提出策略改善。台中市長盧秀燕表示，目前規劃中，未來會有長期去化的方式。

台中市議會今天總質詢，民進黨市議員王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿聯合質詢指出，台中市三座焚化廠一年共產生約2萬5000噸飛灰，受限於外縣市處理費用調漲，今年1月起台中再無將飛灰委外運出處理，所有飛灰只能堆置在台中。后里焚化廠採固化後掩埋；烏日焚化廠雖委由業者熔融再利用，但仍累積約660噸飛灰滯留廠內；文山焚化廠情況更嚴重，目前已有約4000包、約5100噸飛灰穩定化物堆置廠內，且隨每日焚燒作業持續增加。

王立任說，文山焚化廠今年原將4800噸飛灰送往霧峰掩埋場，但掩埋場於9月即滿載、無法再接收，如今文山廠內飛灰越堆越多，甚至堆置在橋下，位置鄰近溪流，有環境安全疑慮，現在有垃圾山，未來恐怕就有一座「飛灰山」。

王立任提到，市府規劃將文山飛灰轉往清水掩埋場，該場址已封閉多年，並進行腹地復育，市府去年悄悄施工，既未舉辦公聽會，也未向居民說明飛灰堆置的必要性與風險，地方到現在還不知道清水掩埋場要堆飛灰，痛批市府未與在地報告，並非民主程序應有態度。即便清水掩埋場未來投入使用，其容量僅約7萬噸，仍是杯水車薪，長期無法解決問題，要求提出明確的處置策略。

盧秀燕表示，目前全國中央只核定2至4個飛灰掩埋場，台中正規劃相關建置計畫，目前先暫時擱置飛灰，未來會有長期去化的方式。