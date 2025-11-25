影／台中購物節50商業公會合辦大型展售會 經發局：有眼光
台中市50個商業公會看好台中購物節帶動消費的威力，由台中市商業促進會統合，12月5日至8日將在烏日的台中國際展覽館舉辦大型的「台中百業生活購物節」活動，現場集結3百個關於衣食住行等關於民生消費的攤位，歡迎大家前往。而且，前168人會送出價值100元購物券，即使不消費，只要集滿6個戳章，一樣可以抽大獎。
經濟發展局副長林敏棋今在活動記者會上說，業者們真的有眼光，特別選在台中購物節期間首次舉辦此活動。透過活動，不僅可以讓台中百工百業的好產品讓大家看見，所有的消費都還可以登錄到購物節APP裡參加抽獎，可以說是「一次消費、雙重好康」所以希望市民朋友一定要去，因為真的很划算。
台中市商業促進會執行長莊燈泰說，3百個攤位涵蓋生活產業、消費品牌、家電家居、汽機車、親子休閒、美食特色與婚紗攝影等百業商家，以「食衣住行 × 幸福生活」為主題，打造一站式市民生活展覽與年終消費盛典。從茶酒咖啡伴手禮、婚紗禮服鞋子傘、家具家電建材木器到環保電動汽機車及旅遊等一應俱全，還特別邀請日本宮崎縣做物產特展，展出日本好吃好用商品。
他說，除了展覽期間送出125機車等多項大獎，還有台中購物節現場消費登錄享5倍送，以及周周抽10萬現金活動，可讓12位幸運兒把現金帶回家。
