台中捷運綠線延伸綜合規劃 中市府：預計明年第一季送中央審議

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規劃作業進入最後階段，預計明年第一季提報綜合規劃至中央審議，爭取行政院核定。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規劃作業進入最後階段，預計明年第一季提報綜合規劃至中央審議，爭取行政院核定。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規劃作業進入最後階段，預計明年第一季提報綜合規劃至中央審議，爭取行政院核定。台中市政府表示，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車，完工後可紓緩松竹路與大坑地區交通壅塞，並帶動中彰區域均衡發展。

捷工局指出，中捷綠線延伸線分為2個路段，全線採高架型式，其中往北延伸大坑段，由捷運綠線舊社站起，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長2.466公里，設置2座車站。

往南延伸彰化段，由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，並銜接彰化鐵路高架化後的新設金馬站，長7.575公里，設置6座車站。

行政院去年1月已核定中捷綠線延伸大坑、彰化可行性研究，市府隨即啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等後續作業，並依前期成果全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、用地取得、土地開發及環境影響等面向。

捷工局長蘇瑞文表示，綜合規劃作業攸關後續興建效益，市府與專業顧問團隊在期中與期末審查採審慎態度，並廣邀專家學者及相關局處參與研商，以強化實務面可行性。

蘇瑞文說，綜合規劃將於明年第一季送中央審議，待行政院核定後，預估9年可完成興建。大坑延伸段未來可提升遊憩交通品質、改善假日壅塞，並促進地方觀光；彰化延伸段則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨區域運輸效能，帶動中彰區域均衡發展。

行政院 台中捷運
