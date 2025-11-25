武陵農場遊園巴士汰換更新 「鮭魚號」今天全新上路

武陵農場有4輛遊園巴士，去年汰換「櫻花號」，「鮭魚號」今天全新上路，遊園巴士有北谷生態深度導覽及國民賓館到武陵山莊2條主要路線，發車營運時間不同。

武陵農場表示，「 鮭魚號」今天全新加入遊園巴士陣營，外型吸睛、乘坐舒適，遊客搭車遊園時，還能聽到司機大哥的私房生態小知識。

北谷遊園巴士生態深度導覽，每人費用200元，從武陵賓館至雪山登山口 、武陵茶莊、武陵賓館，平日上午9點到11點，下午2點30分至4點30分共2班次，假日及暑假上下午各增加1班次，分別為上午8點到10點，10點到12點，下午1點到3點，下午3點到5點。