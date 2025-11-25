讓愛停泊你心 天主教台中教區和靜宜大學等送暖外籍漁工

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
活動發放維他命、發熱衣、暖被等實用物資，協助漁工在冬季維持健康；漁工領取後露出笑容，感謝各界的關懷。圖／靜宜大學提供
聖誕節前，為關懷在台工作的外籍漁工，天主教台中教區海員宗會與靜宜大學社會責任（USR）團隊攜手清水天主堂及外交部，在梧棲漁港舉辦「讓愛停泊在你心─外籍漁工關懷活動」，靜宜大學帶領印尼籍學生志工以母語協助，吸引超過200位漁工安心領取物資並參與互動。

另外結合農業部漁業署、台中漁會共同辦理「源頭減塑─外籍漁工海洋廢棄物減量暨園遊會」；透過物資分享、義診、義剪、海洋永續宣導與文化交流等行動，提升漁工福祉、推動海洋永續。

梧棲漁港聚集許多來自印尼、越南、菲律賓等國家的外籍漁工，因居住空間有限、工時長且語言隔閡，生活物資取得不易。天主教台中教區海員宗會與靜宜大學USR團隊希望以實際行動回應漁工需求，傳達「我們都是生命共同體」的理念。

天主教台中教區主教暨靜宜董事長蘇耀文表示，每年聖誕節前夕，海員宗會與靜宜都會與漁工相聚。今年攜手漁業署、台中漁會及海洋保育與漁業永續基金會共同舉辦園遊會，也宣導聯合國2030永續發展目標（SDGs）第14項「守護海洋」。

靜宜大學校牧楊安仁神父指出，靜宜身為天主教大學，肩負大學社會責任（USR），並透過《建構愛與勇氣的奇幻旅程—海線新住民的共榮之路》計畫，長期關注海線地區新住民家庭、新二代學生、外籍學生與外籍移工等四大族群。今年與教區合作，深化對外籍漁工的關懷，也希望喚起社會對海洋廢棄物問題的重視，透過跨語言、跨文化交流，落實永續教育與生命尊重。

外交部中部辦事處處長翁瑛敏表示，台灣是海洋國家，漁業發展仰賴外籍漁工補充勞動力。此次以物資與服務向漁工表達感謝，也落實政府的人道關懷。

活動中，靜宜大學與印尼籍學生志工協助現場溝通，引導漁工順利參與服務。永續教育攤位以微塑膠示例、食物鏈互動與視覺展示，讓漁工更易理解海洋污染對健康的影響，強調「守護海洋，就是守護自己」。

漁工領取食物與衣物後露出笑容，一位印尼漁工表示，在海上很冷，非常需要外套「謝謝你們記得我們」。

靜宜大學印尼籍學生志工協助現場溝通，以母語陪伴漁工領取物資並參與活動，展現跨文化交流的暖心力量。圖／靜宜大學提供
活動發放維他命、發熱衣、暖被等實用物資，協助漁工在冬季維持健康，也有現場義剪服務。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事長蘇耀文主教親臨活動現場，強調「在主內，我們都是一家人」，並呼籲共同守護海洋與地球。圖／靜宜大學提供
天主教台中教區與靜宜大學USR攜手各單位，在梧棲漁港舉辦外籍漁工關懷活動。圖／靜宜大學提供
活動發放維他命、發熱衣、暖被等實用物資，協助漁工在冬季維持健康；漁工領取後露出笑容，感謝各界的關懷。圖／靜宜大學提供
外籍漁工 永續 靜宜大學
