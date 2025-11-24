廚餘過量導致台中文山焚化爐暫停進場？ 市府：晚間已重新開放
民進黨籍台中市議員江肇國今晚在臉書貼出訊息，表示文山焚化爐因為超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，垃圾無法再進場，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，現在后里已經大排長龍，「早班排到現在還回不到家」。不過，台中市政府稍後以新聞稿回應說，晚間7時30分已開放收受垃圾車輛正常進廠。
環保局說，台中3座焚化廠自上個月28日起協助收受廚餘進廠，其中文山廠今天因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，晚間7時30分已開放收受垃圾車輛正常進廠。稍早因文山廠廚餘多、現場垃圾位移，才轉往后里廠，屬於正常調度。
江肇國說，這就是盧市府不好好處理廚餘的下場，「挖東牆補西牆」雖然環保局持續趕工，不過根據規定，廚餘混燒垃圾的比例不得超過10%，台中市目前3座爐子平均混燒比例已經超出不少，今天傾倒口溢滿的情況仍可能再度發生。
