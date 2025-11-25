機車違規闖入公園 盧秀燕：一定開罰

台中市東峰公園近日民眾騎機車闖入情況頻傳，甚至有人邊騎車邊溜狗，對在公園遊玩的孩童有安全威脅。市長盧秀燕回應，違規行為「一定開罰」，已要求警方加強巡查。建設局指出，連續兩年已裁罰831件。

台中市共有1158處公園、園道、廣場與綠地。根據市府統計，機車違反「台中市公園及行道樹管理自治條例」騎入公園的案件，2024年度已裁罰402件，今年度截至目前裁罰329件，顯示相關違規並非零星事件。

有家長曾向本報投訴，她帶3歲兒子到一處公園遊玩，過程中開心奔跑，卻遭一名單車騎士迎面撞上，男童當場頭部紅腫，身上多處挫傷瘀青。家長抱怨，常見有人騎機車、單車進入，小孩在公園玩耍暗藏危機，因根本防不勝防。

另有家長向議員陳雅惠投訴，指東區東峰公園機車頻繁闖入，甚至有孩童天真詢問「公園可以騎摩托車嗎？」家長雖回應當然不可以，但不斷有機車從旁經過，令人無言。

議員陳雅惠、謝家宜都認為這凸顯市府管理不足，公園雖設有圍欄與禁止標示，但圍欄間距過大、形同虛設；條例明定公園內禁入汽機車，但執法未落實。中央公園過去也曾發生車輛行入與違停事件，要求市府確實取締、避免重演。

盧秀燕表示，「公園不能騎機車是常識」，市府將依影像追查車牌開罰，同時要求警察局提升巡查頻率。她坦言，東峰公園近期人潮明顯增加，確有強化管理必要，建設局與警方已啟動聯合查緝，並將研議增設監視器與改善動線，提升民眾安全感。

建設局長陳大田補充，公園禁止騎單車進入，只能騎在外圍專用自行車道，屢勸不聽可依條例，開罰2000元到1萬元以下的罰鍰。議員提到中央公園先前機車闖入事件已依法開罰，東峰公園相關違規者也將依自治條例處分，另將與警方評估在周邊增設攝影設備，以提升管理效能。