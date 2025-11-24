快訊

廚餘超量？台中文山焚化爐暫停進場改送后里 中市環保局：常態調度

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨籍台中市議員江肇國今晚在臉書貼出訊息，表示他接到的消息，文山焚化爐因為超量收受廚餘，導致現在傾倒口溢滿，無法再進場。圖／截自江肇國臉書
民進黨籍台中市議員江肇國今晚在臉書貼出訊息，表示文山焚化爐因為超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，垃圾無法再進場，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，現在后里已經大排長龍，「早班排到現在還回不到家」。台中市環保局表示，因文山廠廚餘多、現場垃圾位移，才轉往后里廠，屬於正常調度，將盡速恢復運作。

江肇國說，這就是盧市府不好好處理廚餘的下場，「挖東牆補西牆」雖然環保局持續趕工，不過根據規定，廚餘混燒垃圾的比例不得超過10%，台中市目前3座爐子平均混燒比例已經超出不少，今天傾倒口溢滿的情況仍可能再度發生。

他認為，只要廚餘無法找出去化方式，持續進爐，這些老爐子隨時都有停擺的風險。追根究底來說，盧市府文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，現在才會嚐到這個苦果。江肇國稍後臉書也更新訊息，提及環保局已表示，文山焚化爐傾倒口已加速整理，會盡快恢復使用。

據了解，市長盧秀燕正連夜與環保局人員開會，了解情況。台中市環保局人員說，文山焚化爐因廚餘和水分多，儲坑內的垃圾滑動、位移，因此暫停進場，請垃圾車轉往后里焚化爐，這是3座焚化爐正常調度和支援常態，也還不到要使用掩埋場暫置或去化，會盡快讓焚化爐恢復運作。

廚餘 焚化爐 環保局
