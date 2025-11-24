我放寬福島食品進口 藍議員要求中市管制核食「別轉移焦點」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，引發中日緊張，也牽動國內對日政策的攻防。台中市議員李中今日在市政總質詢中質疑，賴清德總統不僅回應高市早苗相關說法，還呼籲民眾多到日本旅遊、採購日本水產品，甚至放寬福島五縣食品進口。他批評中央此舉讓台灣安全與民眾健康暴露風險中，要求市府謹慎面對核災區食品管理。

衛生局長曾梓展回應，目前中央對核災區食品原有完整管理制度，要求提供產地證明與輻射檢驗證明並百分百查驗，但中央近期已取消相關規定，整體管制確實鬆動。

法制局長李善植則說，台中市先前制定的相關自治條例已被中央宣告無效，市府正在進行救濟程序，希望維持地方把關的角色。

2011年311福島核災後，台灣第一時間全面暫停輸入福島等五縣食品，其後依據國際監測逐步調整，並於去年9月再度鬆綁，原則上允許五縣農產品輸台，只要未被日本列為限制流通品項即可。

李中指出，台中市過去訂有自治條例，作為把關市民健康的工具。他認為在中央鬆綁的情況下，市府更應持續強化查核，包括明確標示食品產地，避免讓日本核災區產品混入而模糊焦點。