快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

我放寬福島食品進口 藍議員要求中市管制核食「別轉移焦點」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員李中要求盧市府，謹慎管制「日本核食」替民眾健康把關。圖／李中提供
國民黨台中市議員李中要求盧市府，謹慎管制「日本核食」替民眾健康把關。圖／李中提供

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，引發中日緊張，也牽動國內對日政策的攻防。台中市議員李中今日在市政總質詢中質疑，賴清德總統不僅回應高市早苗相關說法，還呼籲民眾多到日本旅遊、採購日本水產品，甚至放寬福島五縣食品進口。他批評中央此舉讓台灣安全與民眾健康暴露風險中，要求市府謹慎面對核災區食品管理。

衛生局長曾梓展回應，目前中央對核災區食品原有完整管理制度，要求提供產地證明與輻射檢驗證明並百分百查驗，但中央近期已取消相關規定，整體管制確實鬆動。

法制局長李善植則說，台中市先前制定的相關自治條例已被中央宣告無效，市府正在進行救濟程序，希望維持地方把關的角色。

2011年311福島核災後，台灣第一時間全面暫停輸入福島等五縣食品，其後依據國際監測逐步調整，並於去年9月再度鬆綁，原則上允許五縣農產品輸台，只要未被日本列為限制流通品項即可。

李中指出，台中市過去訂有自治條例，作為把關市民健康的工具。他認為在中央鬆綁的情況下，市府更應持續強化查核，包括明確標示食品產地，避免讓日本核災區產品混入而模糊焦點。

福島核災 日本旅遊 台中市 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

日本有意在與那國部署防空飛彈 陸外交部：極其危險

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：台灣軟骨頭媚日

解放軍報：日本妄圖介入台海 必將玩火自焚

相關新聞

我放寬福島食品進口 藍議員要求中市管制核食「別轉移焦點」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，引發中日緊張，也牽動國內對日政策的攻防。台中市議員李中今日在市政總質詢中質疑，賴清德...

特殊兒特訓環島圓夢 彰化站太鼓打氣、家長眼眶紅

中華民國自閉症總會舉辦的自行車環島活動，今行經彰化，彰化縣自閉症肯納家長協會在秀水作業所設置加油站，提供補給品並以太鼓表...

發錢催生！生三胞胎領6萬元 溪州鄉代會加碼生育補助、生日禮金

即使專家學者認為生育津貼非留住人口的萬靈丹，彰化縣26鄉鎮市有17鄉鎮市今年加碼，溪州鄉民代表會今通過婦女生育補助，最高...

貓羅溪氾濫成災…政府將啟動疏濬 優先鎖定2區域

南投市貓羅溪幾乎年年氾濫成災，沿線居民飽受水患威脅，地方盼中央盡速清淤與河川整治。為徹底解決淹水問題，南投縣政府今與經濟...

「台中垃圾清運大車隊」APP改版 可即時查詢清運進度與到站點

台中市環保局今表示，「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版，新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等功能，市民查詢垃圾...

敬老禮金再加碼 彰化社頭鄉通過明年加倍發放

彰化縣社頭鄉代表會已通過明年起再加倍發放敬老禮金，65歲以上長輩可從500元調高到1千元，80歲到99歲長輩敬老禮金分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。