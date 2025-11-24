特殊兒特訓環島圓夢 彰化站太鼓打氣、家長眼眶紅

中華民國自閉症總會舉辦的自行車環島活動，今行經彰化，彰化縣自閉症肯納家長協會在秀水作業所設置加油站，提供補給品並以太鼓表演歡迎車隊，參加的騎士們都經過專業訓練與測試上路，其中還有「唐寶寶」參與，靠著毅力與鍛鍊，圓了環島夢。

家長陳澍蓉首次陪同22歲的兒子參加活動。她說，兒子天生肌肉張力低，從小便透過運動與飲食控制維持健康。雖然智力發展不如同齡人，但體力出色，加上堅持鍛鍊，已在職場工作一年半，下班後仍持續運動。

為配合孩子，她自己也養成運動習慣，兒子三年前開始騎飛輪，希望完成環島夢，這次在經過團練測試後才正式上路，每天挑戰70到90公里的行程。

另一位家長簡鍇恩陪同26歲女兒參加活動，看見秀水作業所學員的太鼓表演，不禁紅了眼眶。她回憶，女兒從小接受早療與復健，騎腳踏車是突破身體限制的起點。

為了鼓勵她，家人常帶她到戶外活動，接觸人群，學校生活也歷經霸凌與團體適應的挑戰，但高中時已能獨立住宿，如今女兒已社會工作，她認為，家長的支持與方法深刻影響孩子的成長，但適時放手也同樣重要。