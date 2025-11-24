快訊

發錢催生！生三胞胎領6萬元 溪州鄉代會加碼生育補助、生日禮金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉通過提高生育津貼和幼兒生日禮金，社會福利在全縣名列前茅。圖／溪州鄉公所提供
彰化縣溪州鄉通過提高生育津貼和幼兒生日禮金，社會福利在全縣名列前茅。圖／溪州鄉公所提供

即使專家學者認為生育津貼非留住人口的萬靈丹，彰化縣26鄉鎮市有17鄉鎮市今年加碼，溪州鄉民代表會今通過婦女生育補助，最高額3胞胎補助8萬元，僅次於彰化市4胞胎、北斗鎮3胞胎的10萬元，鄉代會也通過發給1至3歲每人每年生日禮金3千元，全面邁向「幸福溪州」。

溪州鄉今年10月底27295人，排名彰化縣第二十名，但人口數在10年內跌破3萬人，除了少子化浪潮不減，農業不如科技工廠能留住本地人並吸引就業人口也是重要因素，鄉公所想方設法舉辦活動振興在地特色產業的同時，提案提高生育補助和新增幼兒生日禮金，雙管齊下期待鄉民願意長留溪州。

溪州鄉代會今審議通過鄉公所提案「修訂婦女生育補助自治條例」，生育一到三胎補助金額不變，增加生育第四胎發給2.6萬元、生育第五胎發給3.6萬元，雙胞胎從3.6萬元提高到6萬元，三胞胎6萬元提高到8萬元；幼兒禮金1至3歲期間設籍溪州鄉從未遷出，每年領取3千元。

全縣生育津貼達6萬元的鄉鎮市及要件有：線西鄉四胞胎6萬元、北斗鎮雙胞胎6萬元、員林市6.6萬元、北斗鎮三胞胎及彰化市四胞胎（都含以上）都10萬元。唯一非以胎次計算的伸港鄉每次生產補助2萬元，生三次補助6萬元，福利不亞於上述鄉鎮市。

溪州鄉所會一致推動提高生育津貼和發放幼兒禮金，預計自明（2026）年元月實施。鄉公所表示，有獎勵還是有差，鄉內生育一胎的夫婦規畫生育第二胎甚至第三胎，對溪州鄉社福政策是最好的支持。

生育補助 雙胞胎 社福 少子化
