貓羅溪氾濫成災…政府將啟動疏濬 優先鎖定2區域

南投市貓羅溪幾乎年年氾濫成災，沿線居民飽受水患威脅，地方盼中央盡速清淤與河川整治。為徹底解決淹水問題，南投縣政府今與經濟部水利署、南投市公所及多位民代開會，達成「貓羅溪立即疏濬」共識，中央允諾將加速規畫發包疏濬。

南投市公所指出，貓羅溪沿岸於今年7月9日及30日先後遭遇丹娜絲颱風及西南氣流強降雨侵襲，由於短延時強降雨，3小時雨量就達131毫米，導致當地寶南宮、小溪橋、大眾駕訓班、綠美橋等多處淹水，嚴重威脅市民生命財產安全。

為徹底解決貓羅溪周邊淹水問題，副縣長王瑞德今與水利署副署長陳建成、第三河川分署長張稚煇開會研議，立委游顥、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝及張婉慈，以及市代會主席張惠卿、副主席張秦瑞等民代和沿線里長也與會陳情盼疏濬。

南投市長張嘉哲說，貓羅溪位於低窪下游，疏濬清淤是排水關鍵，只要排水速度加快，就能大幅減少積水災害，居民迫切希望水利署重視地方心聲，加速整治河川清淤疏濬，讓南投市民不必在每次大雨來臨時，又為了淹水擔心受怕。

副縣長王瑞德說，貓羅溪上一次大規模疏濬已是11年前，之後未再進行系統性清淤，從2021至今資料也顯示，部分淤積未被完整處理，導致強降雨時，內水無法順利排出，是今年淹水主因之一，「顯示全面性疏濬已刻不容緩」。

縣府為此研擬兩大優先清疏區域，南崗大橋至軍功橋（約4005公尺），涵蓋外轆、三塊厝周邊；76號快速道路聯絡道至南崗大橋（約2667公尺），含福興坑、小半山等排水出口，並以「排水箱涵通順、降低外水位、避免淤積」為清疏核心。

王瑞德當場向中央建言，他說，最好的方式疏濬再疏濬，同時盼水利署增加預算、補強移動式抽水設備，讓人民安居；水利署副署長陳建成則允諾，將全面檢討地方提出的疏濬區段、排水出口及閘門位置，需疏濬就疏濬，並全力協助經費編列。