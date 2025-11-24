「台中垃圾清運大車隊」APP改版 可即時查詢清運進度與到站點

台中市環保局今表示，「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版，新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等功能，市民查詢垃圾清運資訊可更加即時、便利。其中「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，市民可針對指定清運路線及車輛，即時查詢清運進度與到站點位。

環保局說，「台中垃圾清運大車隊」APP2014年上線以來，成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，截至今年10月的用戶下載已突破56萬次，服務範圍涵蓋台中市29個行政區、300多條清運路線及2萬多個清運點。

環保局說，「動態清運查詢」功能如同公車預計到站資訊，整條路線的點位與車輛動態均可即時顯示，並依實際清運狀況更新抵達時間功能，同時也結合車輛 GPS 即時更新機制，市民可即時掌握指定路線及車輛清運進度，了解清潔車抵達各點位的最新預估時間，避免久候情形。

另外也新增「定點查詢」功能，可快速瀏覽各行政區平日定點服務位置與時間，並能過濾出符合民眾定點資訊，方便上班族與通勤族依個人作息彈性選用安排清運垃圾時間。

至於「車輛追蹤」功能，市民則可將常用或關注的清潔車加入追蹤列表，隨時掌握車輛出勤與即時位置資訊，提升清運資訊掌握與便利性。

環保局說，在設計方面，改版著重「介面簡潔」與「操作流暢」，保留使用者熟悉的操作邏輯，降低重新學習負擔。新版介面導入清新明亮的視覺風格與色調，功能分類清楚易懂，地圖資訊視窗移至畫面下方，讓使用者可同時瀏覽地圖與內容，整體操作體驗更加直覺便利，展現市府推動智慧環保、提升民眾服務品質的用心。