敬老禮金再加碼 彰化社頭鄉通過明年加倍發放

彰化縣社頭鄉代表會已通過明年起再加倍發放敬老禮金，65歲以上長輩可從500元調高到1千元，80歲到99歲長輩敬老禮金分別調高到2千到6千元不等；而溪湖鎮公所也將在本會期提案，爭取代表會支持明年發放敬老禮金1千元。

社頭鄉長蕭浚二表示，公所今年向代表會提案再加倍發放重陽節敬老禮金，代表會本會期已通過，明年65歲以上長輩敬老禮金將從500元增加到1千元，80歲從1千元調高到2千元，90歲到94歲從1600元調高為3600元，95到99歲調高到6千元，百歲人瑞今年起已可領1萬元。

社頭鄉代會主席陳慶福說，代表會同意明年敬老禮金再加倍，因為「還稅於民」，也可為長輩創造幸福感。

社頭鄉目前65歲以上長輩約有9000多人，今年編列600多萬元發重陽敬老禮金，明年將編列1200多萬元發重陽禮金。

彰化縣政府重陽節都會發放65歲以上長輩1千元敬老禮金，低收入戶與中低收入戶更依年齡分級可領3千到9千元不等，百歲人瑞則領1萬元禮金。所以社頭鄉長輩明年若拿縣府和公所的二份敬老禮金將更有感。

溪湖鎮長何炳樺表示，以往溪湖鎮長輩只能領到縣府的重陽禮金，今年公所也向鎮代會提案，明年65歲以上長輩加發1千元重陽禮金，溪湖鎮65歲以上長輩約1萬人，約需編列千萬元，代表會近期將會開會討論。