彰化稽查貓園髒亂與染病、41隻全救出安置 業者：被詐騙無錢負擔

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所到場稽查，將41隻貓救出安置治療，待恢復健康再開放認養。圖／彰化縣府提供
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所到場稽查，將41隻貓救出安置治療，待恢復健康再開放認養。圖／彰化縣府提供

彰化特定寵物業者「天使之戀貓園」遭網友爆料環境髒亂、蟑螂橫行，疑涉不當飼養。彰化縣府前往稽查後，確認園內共有41隻貓，其中部分出現眼部與呼吸道感染情況。縣府基於動物福利，當場將全數貓隻帶回縣內流浪狗中途之家安置，並依動物保護法開罰1萬5000元至7萬5000元。

動防所指出，11月21日到場發現飼養空間明顯髒亂不潔，因此要求業者落實飼主責任，並對罹病貓隻提供必要醫療，同時限期改善缺失。依動保法第11條，飼主對生病或受傷動物須提供適當醫療；若經主管機關通知仍未改善，將依第30條規定裁罰。

但業者聲稱因遭詐騙導致場地即將遭拍賣，已無力負擔醫療與改善費用，因此未能如期改善。動防所在評估動物福利與健康風險後，協助業者於當日申請歇業，後續將依規定予以裁處。

依動保法第33條，縣府逕行沒入41隻貓，全數帶回中途之家收容；因部分貓隻有眼部或呼吸道感染，動防所將安排健康檢查與必要治療，後續會完成絕育與疫苗施打，待健康狀況穩定後對外開放認養；若認養報名踴躍，將以抽籤方式進行，確保程序公開公平。

彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所到場稽查，將41隻貓救出安置治療，待恢復健康再開放認養。圖／彰化縣府提供
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所到場稽查，將41隻貓救出安置治療，待恢復健康再開放認養。圖／彰化縣府提供
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所到場稽查，將41隻貓救出安置治療。圖／彰化縣府提供
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所到場稽查，將41隻貓救出安置治療。圖／彰化縣府提供
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所緊急救援，將41隻貓救出安置治療。圖／彰化縣府提供
彰化寵物業者「天使之戀貓園」被爆不當飼養，縣府動防所緊急救援，將41隻貓救出安置治療。圖／彰化縣府提供

