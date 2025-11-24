快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

豐原醫院后里長照機構啟用 內政部：以人為本「暖心工程」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

衛生福利部豐原醫院后里長照機構新建工程24日舉行落成啟用典禮，行政院卓榮泰、衛生福利部次長呂建德、內政部次長吳堂安及臺中市副市長賴淑惠等應邀出席。吳堂安表示，新建大樓由內政部國土管理署代辦興建，空間設計以長照住民使用角度出發，建築融合永續與智慧科技概念，具備綠建築銀級標章、建築能效一級及智慧建築合格認證，將為當地民眾提供健康、安全、舒適與友善的住養空間。

吳堂安說明，新大樓為地上五層、地下ㄧ層，樓地板面積7,000餘坪，除具備200床住宿量能及30床日間照顧服務外，建築特色包括室內走廊轉角採「倒圓角」設計並加裝防撞條、各樓層以「色彩分區」協助長者辨識方向，減少迷航時的焦慮；而在安全上，於各層樓配置三個防火區及三座安全梯，讓避難空間更周全；戶外空間則保留了既有的老樹，增設療癒花園與樂齡廣場，讓長者能在陽光與綠意中休憩、運動，完善高齡者對環境的需求。

內政部表示，本案總工程經費近4.7億元，中央全力支持，補助近全額經費，正式營運後，對北臺中的大安、龍井、神岡及外埔等區域的民眾更加便利，可於30分鐘內抵達，還能服務苗栗的卓蘭、三義及銅鑼等鄰近鄉鎮，提供住宿、日間照顧、居家護理與復健服務，不僅充實當地整體長照醫療量能，也讓長者實現「安養不離鄉、照顧在身邊」的目標。

吳堂安最後表示，內政部將持續運用建築與工程專業，深化跨部會合作，結合長照3.0政策、智慧科技、永續設計及社區共融理念，興建更多符合醫療體系使用需求的友善設施，打造安全舒適的醫護與就醫環境。

今日出席貴賓，包括行政院長卓榮泰、衛生福利部次長呂建德及豐原醫院長李永恒、內政部次長吳堂安、立委楊瓊瓔、立委何欣純、臺中市副市長賴淑惠、內政部國土管理署副署長於望聖、前立委洪慈庸及地方民意代表等共同參與。

內政部 行政院 豐原 卓榮泰

延伸閱讀

影／豐原醫院附設綜合長照機構啟動 卓榮泰：長照3.0只能成功

卓榮泰：沒有中央總預算寸步難行 找出審議可行之道

影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道

「真的要解憂」卓榮泰搭藍皮火車 後關稅時代推升內需、拚外國觀光客

相關新聞

台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼毒蛋。台中市長盧秀燕近日在議會答詢時替基層抱屈，應多為同仁鼓勵、打氣。綠營議...

彰化員林市開辦補助廚餘機 明年每戶最高補助5千元

彰化縣員林市代會提案廚餘機補助計劃已通過，最快明年初就可讓民眾申請，每戶補助上限5 千元，補助金額為發票金額上限40%，...

「台中垃圾清運大車隊」APP改版 可即時查詢清運進度與到站點

台中市環保局今表示，「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版，新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等功能，市民查詢垃圾...

敬老禮金再加碼 彰化社頭鄉通過明年加倍發放

彰化縣社頭鄉代表會已通過明年起再加倍發放敬老禮金，65歲以上長輩可從500元調高到1千元，80歲到99歲長輩敬老禮金分別...

彰化稽查貓園髒亂與染病、41隻全救出安置 業者：被詐騙無錢負擔

彰化特定寵物業者「天使之戀貓園」遭網友爆料環境髒亂、蟑螂橫行，疑涉不當飼養。彰化縣府前往稽查後，確認園內共有41隻貓，其...

台中超巨蛋議員要求不過度讓利財團 盧秀燕：這臆測對我是人身攻擊

台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段。台中市議會今天總質詢，民進黨市議員謝家宜要求台中市長盧秀燕別有了超巨蛋就忘了巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。