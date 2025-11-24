台中超巨蛋議員要求不過度讓利財團 盧秀燕：這臆測對我是人身攻擊

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中超巨蛋案，台中市議員要求盧秀燕承諾不會過度讓利給財團，讓市民利益受損。盧秀燕說，「當然不會」，雖然議員的臆測對她來講是人身攻擊。記者余采瀅／攝影
台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段。台中市議會今天總質詢，民進黨市議員謝家宜要求台中市長盧秀燕別有了超巨蛋就忘了巨蛋，並要求盧市長承諾不會過度讓利給財團，讓市民利益受損。盧秀燕表示，「當然不會，雖然議員的臆測對我來講是人身攻擊」。

民進黨市議員謝家宜指出，台中超巨蛋與巨蛋定義相近，盧市長別有了超巨蛋就忘了巨蛋，要求市長未來如果簽約超巨蛋，不可過度讓利給財團，且簽約不可草率，造成市民利益受損，「因為市長只簽約，後續卻要下任市長負責」。

盧秀燕說，國際城市都是大小蛋都要具備，缺一不可，也請議員放心，這個有案子都是公開，目標就是要將兩顆蛋做起來。

針對讓利給財團，盧秀燕強調，「當然不會」，雖然議員的臆測對她來講是人身攻擊；台北大巨蛋歷經三任市長，也沒有人因為過度讓利而送法辦，在台灣公開透明，任何人違法就要接受法律制裁。

民進黨市議員陳淑華痛批，謝家宜議員針對超巨蛋公共政策向盧秀燕質詢，要求盧必須優先顧及公共利益，避免過度讓利，盧秀燕竟然把公共政策監督當作人身攻擊。她質疑盧針對巨蛋追加到百億卻是空殼，而超巨蛋決策過程卻是快速拍板定案，盧秀燕是不是被問到痛點，以抹黑議員問政來為盧秀燕自己施政不力轉移焦點。

盧秀燕強調，公務人員本來就不會圖利、讓利，本來就要遵守法律。盧也反問議員，「如果詢問議員你會收紅包？這是不是人身攻擊？」陳淑華回嗆，這根本不是同樣的事情。

議員 盧秀燕 超巨蛋

