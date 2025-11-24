快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化員林市開辦補助廚餘機 明年每戶最高補助5千元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣推動廚餘回收、垃圾減量，員林市公所擬試辦補助廚餘機，讓民眾處理廚餘更方便。圖／員林清潔隊提供
彰化縣推動廚餘回收、垃圾減量，員林市公所擬試辦補助廚餘機，讓民眾處理廚餘更方便。圖／員林清潔隊提供

彰化縣員林市代會提案廚餘機補助計劃已通過，最快明年初就可讓民眾申請，每戶補助上限5千元，補助金額為發票金額上限40%，員林市代理市長賴致富說，這是彰化縣首度鄉鎮級公所補助廚餘機計畫，希望能繼續推動垃圾減量。

彰化縣環保局大力推廣廚餘回收，希望達到垃圾減量，也能減少溪州焚化廠負擔，不過因日前台中非洲豬瘟疫情而禁用廚餘餵豬，也衍生家戶廚餘去化問題。不少民眾已開始使用廚餘機，因少量生熟廚餘都可一次丟進廚餘機，立即乾燥化，減少回收的不便，乾燥化的廚餘又可拿來當成有機堆肥，也達到垃圾減量效果。

員林市代理市長賴致富表示，雲林、屏東縣都有補助縣民申請廚餘機，南投縣也擬明年重啟補助，今年員林代表會也提案試辦補助廚餘機，已在本會期通過，明年首度試辦預計編列預算50萬元，未來看成效如何再調整。

不過因廚餘機種類多，價格從2萬多元到數千元不等，員林市公所主秘賴冠宇說，廚餘機補助案採申請制，民眾可持買廚餘機的發票來申請補助，補助上限為發票的40%，最高補助金額5千元，一戶一台為限，最快明年初公所將公告施行辦法，接受民眾申請。

員林市每月垃圾平均量約1700多公噸，其中熟廚餘回收約129噸，生廚餘回收約136噸，生熟廚餘回收量約佔總垃圾15%。補助廚餘機也希望推動民眾回收廚餘再利用，達到垃圾減量效果。

彰化縣推動廚餘回收、垃圾減量，員林市公所擬試辦補助廚餘機，讓民眾處理廚餘更方便。圖／員林清潔隊提供
彰化縣推動廚餘回收、垃圾減量，員林市公所擬試辦補助廚餘機，讓民眾處理廚餘更方便。圖／員林清潔隊提供

廚餘機 非洲豬瘟 發票 員林 環保局

延伸閱讀

廚餘養豬遭重罰！嘉義分署強制查封土地 79萬補助金立刻繳清

影／苗議員批中央廚餘禁令「變來變去」 鍾東錦：未來不再主動發布

非洲豬瘟病毒未擴散 廚餘使用、邊境管制持續高強度查驗

豬農串連拒載…彰化擬清潔隊幫收學校廚餘 基層憂增負擔

相關新聞

台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼毒蛋。台中市長盧秀燕近日在議會答詢時替基層抱屈，應多為同仁鼓勵、打氣。綠營議...

彰化員林市開辦補助廚餘機 明年每戶最高補助5千元

彰化縣員林市代會提案廚餘機補助計劃已通過，最快明年初就可讓民眾申請，每戶補助上限5 千元，補助金額為發票金額上限40%，...

「台中垃圾清運大車隊」APP改版 可即時查詢清運進度與到站點

台中市環保局今表示，「台中垃圾清運大車隊」APP全新改版，新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等功能，市民查詢垃圾...

敬老禮金再加碼 彰化社頭鄉通過明年加倍發放

彰化縣社頭鄉代表會已通過明年起再加倍發放敬老禮金，65歲以上長輩可從500元調高到1千元，80歲到99歲長輩敬老禮金分別...

彰化稽查貓園髒亂與染病、41隻全救出安置 業者：被詐騙無錢負擔

彰化特定寵物業者「天使之戀貓園」遭網友爆料環境髒亂、蟑螂橫行，疑涉不當飼養。彰化縣府前往稽查後，確認園內共有41隻貓，其...

台中超巨蛋議員要求不過度讓利財團 盧秀燕：這臆測對我是人身攻擊

台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段。台中市議會今天總質詢，民進黨市議員謝家宜要求台中市長盧秀燕別有了超巨蛋就忘了巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。