彰化員林市開辦補助廚餘機 明年每戶最高補助5千元

彰化縣員林市代會提案廚餘機補助計劃已通過，最快明年初就可讓民眾申請，每戶補助上限5千元，補助金額為發票金額上限40%，員林市代理市長賴致富說，這是彰化縣首度鄉鎮級公所補助廚餘機計畫，希望能繼續推動垃圾減量。

彰化縣環保局大力推廣廚餘回收，希望達到垃圾減量，也能減少溪州焚化廠負擔，不過因日前台中非洲豬瘟疫情而禁用廚餘餵豬，也衍生家戶廚餘去化問題。不少民眾已開始使用廚餘機，因少量生熟廚餘都可一次丟進廚餘機，立即乾燥化，減少回收的不便，乾燥化的廚餘又可拿來當成有機堆肥，也達到垃圾減量效果。

員林市代理市長賴致富表示，雲林、屏東縣都有補助縣民申請廚餘機，南投縣也擬明年重啟補助，今年員林代表會也提案試辦補助廚餘機，已在本會期通過，明年首度試辦預計編列預算50萬元，未來看成效如何再調整。

不過因廚餘機種類多，價格從2萬多元到數千元不等，員林市公所主秘賴冠宇說，廚餘機補助案採申請制，民眾可持買廚餘機的發票來申請補助，補助上限為發票的40%，最高補助金額5千元，一戶一台為限，最快明年初公所將公告施行辦法，接受民眾申請。