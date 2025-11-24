快訊

台中機車闖公園…孩童遊玩危機四伏 盧秀燕：一定開罰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東峰公園最近有機車闖入，不僅有外送員騎機車休息、長輩騎機車進入串門子，更有騎車溜狗，造成公園遊玩的孩童危險。圖／陳雅惠提供
台中市東峰公園最近有機車闖入，不僅有外送員騎機車休息、長輩騎機車進入串門子，更有騎車溜狗，造成公園遊玩的孩童危險。圖／陳雅惠提供

台中市東峰公園最近有機車闖入，不僅有外送員騎機車休息、長輩騎機車進入串門子，更有騎車溜狗，造成公園遊玩的孩童危險，民進黨台中市議員今天質詢，要求市府嚴格取締，並設監視器科技執法，保障民眾安全。台中市長盧秀燕表示，一定開罰，並要求警察局加強巡查。

台中市議會今天總質詢，民進黨市議員陳雅惠指出，東峰公園近期機車亂入情況嚴重，有家長分享，孩子看到機車闖入時天真詢問，「公園可以騎摩托車嗎？」父親回答不行，孩子追問「那他們為什麼可以？」讓家長無言以對，也凸顯市府管理失能。

陳雅惠批評，市府雖在東峰公園設圍欄與「禁止機車進入」告示，但圍欄間距過大、缺乏嚇阻力，根本無法阻止機車闖入。她說，「台中市公園及行道樹管理自治條例」明定「公園內不得未經許可駕駛汽機車」，但市府始終未落實執法。

民進黨市議員謝家宜說，公園是民眾休憩處，本就不應有任何車輛進入，中央公園也曾有車輛駛入違停，要求市府落實執法。

盧秀燕表示，公園禁止機車是「常識」，市府會依影片車牌追查開罰，並立即要求警察局加強巡查與站崗。她說，東峰公園近期造訪人潮變多，確實需要更嚴格管理，建設局與警察局除聯合查緝機制，強化取締密度，也會研議裝設監視設備與改善動線，重建市民的安全感。

建設局長陳大田說，中央公園遭車輛事件已開罰，東峰公園騎機車闖入的違規者，也會依公園自治條例開罰，並與警察局協調評估在周邊設置監視器。

開罰 警察 台中市 摩托車 監視器 陳雅惠 盧秀燕

相關新聞

台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼毒蛋。台中市長盧秀燕近日在議會答詢時替基層抱屈，應多為同仁鼓勵、打氣。綠營議...

台中逾3千車位免費 爆占用亂象

台中市停車位一位難求，全市設置逾5萬個路邊停車格，卻有7501個、約1成5的車格未收費，尤其一中街、中區、西區等原市區核...

星期評論／貓羅溪頻釀淹水 南投應以花蓮為鑑

花蓮馬太鞍溪破口釀成淹村災情，地方多次預警卻遭中央忽視，暴露台灣治水的長期病灶；南投貓羅溪同樣因多年未疏浚、僅以短期工程...

台中無紙化智慧停車 挨批寄催繳單更不環保

中市首處影像辨識無紙化智慧停車9月在國家歌劇院周邊試辦，民眾停車之後，無須透過紙本繳費單即可線上查詢、繳納停車費。但議員...

肯定大里瑞和宮貢獻 台中市府請民眾「看大戲」兼送匾

台中市大里區的瑞和宮長年護佑地方、投入公益，市府文化局今晚特別邀請「明華園日字戲劇團」前往演出，市長盧秀燕也特別到場，除...

