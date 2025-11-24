聽新聞
台中機車闖公園…孩童遊玩危機四伏 盧秀燕：一定開罰
台中市東峰公園最近有機車闖入，不僅有外送員騎機車休息、長輩騎機車進入串門子，更有騎車溜狗，造成公園遊玩的孩童危險，民進黨台中市議員今天質詢，要求市府嚴格取締，並設監視器科技執法，保障民眾安全。台中市長盧秀燕表示，一定開罰，並要求警察局加強巡查。
台中市議會今天總質詢，民進黨市議員陳雅惠指出，東峰公園近期機車亂入情況嚴重，有家長分享，孩子看到機車闖入時天真詢問，「公園可以騎摩托車嗎？」父親回答不行，孩子追問「那他們為什麼可以？」讓家長無言以對，也凸顯市府管理失能。
陳雅惠批評，市府雖在東峰公園設圍欄與「禁止機車進入」告示，但圍欄間距過大、缺乏嚇阻力，根本無法阻止機車闖入。她說，「台中市公園及行道樹管理自治條例」明定「公園內不得未經許可駕駛汽機車」，但市府始終未落實執法。
民進黨市議員謝家宜說，公園是民眾休憩處，本就不應有任何車輛進入，中央公園也曾有車輛駛入違停，要求市府落實執法。
盧秀燕表示，公園禁止機車是「常識」，市府會依影片車牌追查開罰，並立即要求警察局加強巡查與站崗。她說，東峰公園近期造訪人潮變多，確實需要更嚴格管理，建設局與警察局除聯合查緝機制，強化取締密度，也會研議裝設監視設備與改善動線，重建市民的安全感。
建設局長陳大田說，中央公園遭車輛事件已開罰，東峰公園騎機車闖入的違規者，也會依公園自治條例開罰，並與警察局協調評估在周邊設置監視器。
