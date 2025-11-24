快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼毒蛋。台中市長盧秀燕近日在議會答詢時替基層抱屈，應多為同仁鼓勵、打氣。綠營議員痛批就是台中行政怠惰才會爆發非洲豬瘟，市長還覺得委屈？盧秀燕重申，「我不委屈，我都概括承受，但部分同仁受到她的連累」。

台中市10月22日爆發非洲豬瘟疫情，目前已經解封，盧秀燕6日鞠躬道歉、免職3局處長後，未料彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，毒雞蛋流入台中，引發民眾恐慌。盧秀燕日前在議會肯定食安處平時稽查認真，並替基層感到委屈，若沒有主動查獲通報，中央、地方可能到現在還不知道有毒雞蛋外流。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。謝家宜直指，台中市在非洲豬瘟疫調混亂，過程漏洞百出，不僅延遲10天才採檢，也不是以非洲豬瘟送驗，若非台中市怠於稽查、管理疏失，怎會爆發非洲豬瘟？

盧秀燕表示，他個人不委屈，本來就要概括承受，只是部分同仁受到他的連累。謝家宜再問「盧是否說過如不是台中主動通報，豬瘟不知道會擴散到哪裡？」盧回說，豬瘟與毒蛋都是由基層主動查獲通報，同仁懷疑豬隻死因不只胸膜肺炎放線桿菌(App)，所以才會呈報豬隻死因不詳要送驗。

謝家宜痛批，就是因為台中行政怠惰才會造成同仁委屈。盧秀燕嚴正重申，「我不委屈」，她已經說了三次「我不委屈，不要把這話套在我頭上」，我不委屈，因為市長本來就該概括承受。

陳淑華說，豬隻異常死亡，市府本就應該送驗，但是市府警覺不足，採檢拖了10天，還用宅急便送驗，廚餘去化也無法解決，盧秀燕是防疫指揮官，但市府應變不足，防疫無能不檢討，「將帥無能累死三軍」。

陳俞融批評，盧市長危機時就切割，被質疑就甩鍋，一下子鞠躬道歉說做的不夠好， 一下又說基層同仁主動通報救了全台灣，邏輯混亂，根本是政治操作。

盧秀燕強調，豬隻很脆弱容易死亡，絕大部分不會送檢，不過案發場豬隻死亡，同仁覺得奇怪才會送檢。至於毒蛋，中央、地方都有掌握，如果不主動通報就會蔓延全國。

陳俞融最後詢問盧市長「到底是做的不好還是救了全台？」盧秀燕說，「聽不懂你的意思，謝謝」。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。記者余采瀅／攝影
台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。記者余采瀅／攝影

非洲豬瘟 盧秀燕 毒雞蛋 台中市 芬普尼 議員

延伸閱讀

影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

陸配參政、入籍縮短案 盧秀燕：非中華民國國籍不應該服務公職

韓星玉澤演首發脆文喊「千萬別偷拍我」引熱議 盧秀燕說話了

藍白正式開局！兩黨主席高峰會談 盧秀燕：會為台灣帶來新契機

相關新聞

台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼毒蛋。台中市長盧秀燕近日在議會答詢時替基層抱屈，應多為同仁鼓勵、打氣。綠營議...

台中機車闖公園…孩童遊玩危機四伏 盧秀燕：一定開罰

台中市東峰公園最近有機車闖入，不僅有外送員騎機車休息、長輩騎機車進入串門子，更有騎車溜狗，造成公園遊玩的孩童危險，民進黨...

台中逾3千車位免費 爆占用亂象

台中市停車位一位難求，全市設置逾5萬個路邊停車格，卻有7501個、約1成5的車格未收費，尤其一中街、中區、西區等原市區核...

星期評論／貓羅溪頻釀淹水 南投應以花蓮為鑑

花蓮馬太鞍溪破口釀成淹村災情，地方多次預警卻遭中央忽視，暴露台灣治水的長期病灶；南投貓羅溪同樣因多年未疏浚、僅以短期工程...

台中無紙化智慧停車 挨批寄催繳單更不環保

中市首處影像辨識無紙化智慧停車9月在國家歌劇院周邊試辦，民眾停車之後，無須透過紙本繳費單即可線上查詢、繳納停車費。但議員...

肯定大里瑞和宮貢獻 台中市府請民眾「看大戲」兼送匾

台中市大里區的瑞和宮長年護佑地方、投入公益，市府文化局今晚特別邀請「明華園日字戲劇團」前往演出，市長盧秀燕也特別到場，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。