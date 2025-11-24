台中爆豬瘟又流入毒蛋…綠議員批怠惰 盧秀燕：我不委屈、概括承受

台中市上月爆發非洲豬瘟疫情，近日又流入芬普尼毒蛋。台中市長盧秀燕近日在議會答詢時替基層抱屈，應多為同仁鼓勵、打氣。綠營議員痛批就是台中行政怠惰才會爆發非洲豬瘟，市長還覺得委屈？盧秀燕重申，「我不委屈，我都概括承受，但部分同仁受到她的連累」。

台中市10月22日爆發非洲豬瘟疫情，目前已經解封，盧秀燕6日鞠躬道歉、免職3局處長後，未料彰化縣文雅畜牧場月初被驗出雞蛋芬普尼代謝物超標，毒雞蛋流入台中，引發民眾恐慌。盧秀燕日前在議會肯定食安處平時稽查認真，並替基層感到委屈，若沒有主動查獲通報，中央、地方可能到現在還不知道有毒雞蛋外流。

台中市議會今天市政總質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤聯合質詢。謝家宜直指，台中市在非洲豬瘟疫調混亂，過程漏洞百出，不僅延遲10天才採檢，也不是以非洲豬瘟送驗，若非台中市怠於稽查、管理疏失，怎會爆發非洲豬瘟？

盧秀燕表示，他個人不委屈，本來就要概括承受，只是部分同仁受到他的連累。謝家宜再問「盧是否說過如不是台中主動通報，豬瘟不知道會擴散到哪裡？」盧回說，豬瘟與毒蛋都是由基層主動查獲通報，同仁懷疑豬隻死因不只胸膜肺炎放線桿菌(App)，所以才會呈報豬隻死因不詳要送驗。

謝家宜痛批，就是因為台中行政怠惰才會造成同仁委屈。盧秀燕嚴正重申，「我不委屈」，她已經說了三次「我不委屈，不要把這話套在我頭上」，我不委屈，因為市長本來就該概括承受。

陳淑華說，豬隻異常死亡，市府本就應該送驗，但是市府警覺不足，採檢拖了10天，還用宅急便送驗，廚餘去化也無法解決，盧秀燕是防疫指揮官，但市府應變不足，防疫無能不檢討，「將帥無能累死三軍」。

陳俞融批評，盧市長危機時就切割，被質疑就甩鍋，一下子鞠躬道歉說做的不夠好， 一下又說基層同仁主動通報救了全台灣，邏輯混亂，根本是政治操作。

盧秀燕強調，豬隻很脆弱容易死亡，絕大部分不會送檢，不過案發場豬隻死亡，同仁覺得奇怪才會送檢。至於毒蛋，中央、地方都有掌握，如果不主動通報就會蔓延全國。