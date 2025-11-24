台中建案工地掉落水管 市府開罰令3天內改善

中央社／ 台中23日電

台中市西屯區惠中路及市政北七路口建築工地今天掉落水管引發工安疑慮，市府都發局表示，將依違反建築法規定裁處新台幣1萬8000元罰鍰，並限期3天內改善。

民眾在網路平台發文反映，台中市西屯區惠中路及市政北七路口建築工地掉落水管，砸在車流量大的七期百貨商圈，質疑台中市政府工安監督要渙散到什麼時候。

台中市都發局說明，此建案為地上33樓、地下9樓新建工程，起造人為台億建築經理股份有限公司、承造人為日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、監造人為王銘鴻建築師事務所，目前進度為地上14樓頂板勘驗。

都發局表示，事發時工地正進行吊裝作業，因強風吹襲致物品鬆脫，其中1捲電力配管用軟管掉落砸到地面1部車輛，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償。

都發局獲報後，立即通知工地改善，並將依違反建築法有關防護措施不符規定，予以裁處1萬8000元罰鍰，並限期3天內改善。

都發局指出，依建築法規定，建築物施工場所應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，有關承造人未做好安全防護，造成電力配管用軟管掉落地面，已危害公共安全，除第一次裁處1萬8000元罰鍰，並限期3天內改善外，若再有掉落情事將要求工地停工檢查，並連續處罰。

建築師 台中市 電力

延伸閱讀

桃捷綠線工地車禍！領班倒車撞毀機車 騎士送醫插管治療

無風無雨無太陽 桃園女開車闖捷運工地摔8米深坑

影／iPhone夜裡掉工地找不到報警 警開啟一內建功能幫他尋回

水槽堵塞無需倒化學藥劑 達人用3物10分鐘解決管線堵塞問題

相關新聞

彰化水果促銷3000份免費送 民眾排隊1公里長有人排到昏倒

現正值彰化縣多樣水果的盛產期，彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮農特產品，今天在彰化果菜市場彩虹橋旁舉辦農產品促銷活動，現場備...

台中逾3千車位免費 爆占用亂象

台中市停車位一位難求，全市設置逾5萬個路邊停車格，卻有7501個、約1成5的車格未收費，尤其一中街、中區、西區等原市區核...

星期評論／貓羅溪頻釀淹水 南投應以花蓮為鑑

花蓮馬太鞍溪破口釀成淹村災情，地方多次預警卻遭中央忽視，暴露台灣治水的長期病灶；南投貓羅溪同樣因多年未疏浚、僅以短期工程...

台中無紙化智慧停車 挨批寄催繳單更不環保

中市首處影像辨識無紙化智慧停車9月在國家歌劇院周邊試辦，民眾停車之後，無須透過紙本繳費單即可線上查詢、繳納停車費。但議員...

肯定大里瑞和宮貢獻 台中市府請民眾「看大戲」兼送匾

台中市大里區的瑞和宮長年護佑地方、投入公益，市府文化局今晚特別邀請「明華園日字戲劇團」前往演出，市長盧秀燕也特別到場，除...

台中取景協拍 電影「我家的事」奪金馬最佳改編劇本

第62屆金馬獎昨日頒獎，由台中市補助及協拍的多部作品勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。