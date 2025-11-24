台中建案工地掉落水管 市府開罰令3天內改善

台中市西屯區惠中路及市政北七路口建築工地今天掉落水管引發工安疑慮，市府都發局表示，將依違反建築法規定裁處新台幣1萬8000元罰鍰，並限期3天內改善。

民眾在網路平台發文反映，台中市西屯區惠中路及市政北七路口建築工地掉落水管，砸在車流量大的七期百貨商圈，質疑台中市政府工安監督要渙散到什麼時候。

台中市都發局說明，此建案為地上33樓、地下9樓新建工程，起造人為台億建築經理股份有限公司、承造人為日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、監造人為王銘鴻建築師事務所，目前進度為地上14樓頂板勘驗。

都發局表示，事發時工地正進行吊裝作業，因強風吹襲致物品鬆脫，其中1捲電力配管用軟管掉落砸到地面1部車輛，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償。

都發局獲報後，立即通知工地改善，並將依違反建築法有關防護措施不符規定，予以裁處1萬8000元罰鍰，並限期3天內改善。

都發局指出，依建築法規定，建築物施工場所應有維護安全、防範危險的適當設備或措施，有關承造人未做好安全防護，造成電力配管用軟管掉落地面，已危害公共安全，除第一次裁處1萬8000元罰鍰，並限期3天內改善外，若再有掉落情事將要求工地停工檢查，並連續處罰。