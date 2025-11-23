台中無紙化智慧停車 挨批寄催繳單更不環保

中市首處影像辨識無紙化智慧停車9月在國家歌劇院周邊試辦，民眾停車之後，無須透過紙本繳費單即可線上查詢、繳納停車費。但議員批評民眾沒看到開單會誤以為不用繳費，市府寄催告單更不環保。交通局表示，會持續多元宣導，提高到繳率。

台中市第一階段智慧停車影像辨識無紙化車格路段，包含國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路與逢大路等路段，共有296格，車格內繪製綠色的LOGO與「P」的圖樣，路旁有智慧停車收費告示牌，除說明費用，也有QRcode可掃描線上繳費；下一波無紙化路段預計設置在國立台灣美術館周邊。

民進黨市議員蔡耀頡說，很多民眾搞不清楚哪裡無紙化收費，沒看到停車單，誤以為沒被開單而沒繳費，逾期繳費被罰款，民眾成冤大頭。況且無紙化本意是為環保，現在省了那張紙，市府要寄催告單，沒節省成本又不環保，還造成民眾困擾，要求市府加強宣導，並祭出配套措施，包括延長繳費期或是催告期。

國民黨市議員楊大鋐說，推動無紙化改變民眾習慣，不過市府宣導牌面太少，應該加強設置，否則標榜無紙化，最後再寄送催告單，不環保又浪費公帑。

交通局長葉昭甫指出，智慧化停車是未來趨勢，第一波無紙化智慧車格預計1個月可減少約2.5萬張停車單，以及2名開單人力；影像辨識系統可有效提升停車管理，透過智慧化資訊傳輸，民眾也可以更即時精準掌握車格狀況，降低尋找停車位的時間，預計平均可減少5到8分鐘。

葉昭甫說，無紙化改變民眾習慣行為，目前無紙化智慧車格到繳率約9成，經第一次催繳後達9成5，會再加強宣導管道提醒用路人，在行政程序會研議更彈性，提高到繳率。