星期評論／貓羅溪頻釀淹水 南投應以花蓮為鑑

花蓮馬太鞍溪破口釀成淹村災情，地方多次預警卻遭中央忽視，暴露台灣治水的長期病灶；南投貓羅溪同樣因多年未疏浚、僅以短期工程止痛，年年淹水成家常便飯。花蓮今日的災情，就是南投明日的警訊。極端氣候下，治水不能再靠運氣，更不能靠補洞式治理。

鳳凰颱風雖在東北季風南下之後「消風」，讓西部縣市逃過強風豪雨，花蓮縣萬榮鄉明利村卻因滾滾泥流自馬太鞍溪破口湧入，居民在煮飯時聽見廣播才匆促撤離，車輛被沖走，村落滿目瘡痍。

令人痛心的是，這場災害並非突發。明利村長林萬成自7月起多次通報破口危險，在中央會議及會勘中不斷提醒，卻換來「沒有問題」、「絕對安全」的回應。直到洪水衝進村莊、破口擴大到百公尺以上，水利署才承認「確實疏忽」。

這反映出台灣治水的長期弊病，地方經驗不被重視、監測不足、會勘形式化。河川治理不應只是工程計畫，而是安全體系的一環。缺乏即時防護與整體規畫，即便短期工程完工，也難避免災害重演。

南投貓羅溪正面臨類似困境。今年大眾汽車教練場及周邊地區兩度淹水，1小時積水深度即達1公尺。縣府雖提出短期補救措施，包括增設抽水站、擴大集水井、清淤及自動閘門等，但都是治標不治本。河床長期淤積問題仍然存在，洪水排洩受阻，市區積水問題未根本解決。

縣議員吳棋楠建議在中寮與集集低窪谷地設置大型土方堆置場，容納450萬立方米泥砂，配合河道疏浚，才能真正降低災害風險。然而，工程龐大且需徵地協商，往往被延宕，導致地方淹水問題年復一年。

花蓮的災情證明，危險不是突如其來，而是被忽視；災害不是天災，而是治理缺口的累積。短期補強與抽水站只能暫時止痛，真正的安全必須從河道整治、堤防補強、泥砂管理及中央與地方的協作入手。否則，下一場豪雨，花蓮明利村的畫面可能就在南投重演。