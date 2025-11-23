肯定大里瑞和宮貢獻 台中市府請民眾「看大戲」兼送匾

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府文化局今晚邀請「明華園日字戲劇團」在大里瑞和宮廟埕演出，市長盧秀燕特別到場。圖／台中市政府提供
台中市政府文化局今晚邀請「明華園日字戲劇團」在大里瑞和宮廟埕演出，市長盧秀燕特別到場。圖／台中市政府提供

台中市大里區的瑞和宮長年護佑地方、投入公益，市府文化局今晚特別邀請「明華園日字戲劇團」前往演出，市長盧秀燕也特別到場，除了感謝明華園日字團與瑞和宮共同推廣傳統藝術、傳承在地宗教文化，也致贈「慈光普照」匾額，肯定廟方的貢獻。

盧秀燕說，瑞和宮自創建以來一直是大里地區重要的信仰中心，除提供民眾心靈寄託外，並長年投入慈善救濟、公益服務與社區關懷，對地方貢獻深遠。她說，這是瑞和宮首次有世界級的表演團體明華園演出，請民眾「看大戲」她也代表市府致贈匾額，感謝媽祖靈驗扶持地方，保佑地方與民眾四時無災，也肯定主委呂萬選率領廟方長期支持市政與地方文化發展，讓大里區發展。

民政局長吳世瑋表示，大里瑞和宮創建於1989年，主祀天上聖母，長期發揮在地影響力，致力推動關懷弱勢，是凝聚社區情感與傳承宗教文化的基地。此次與市府攜手舉辦傳統藝術巡演，不僅讓地方文化更貼近民眾，也展現瑞和宮在推廣傳統藝術及活絡社區文化上的積極角色。

文化局長陳佳君說，邀請明華園日字戲劇團於大里瑞和宮廟埕演出，不僅喚起許多民眾童年在廟埕看戲的美好回憶，也以貼近日常的方式，讓大家再次體會傳統戲曲深厚的文化底蘊。

台中市長盧秀燕致贈紅包給大里區的瑞和宮，由主委呂萬選代表接受。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕致贈紅包給大里區的瑞和宮，由主委呂萬選代表接受。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕致贈「慈光普照」匾額給大里區的瑞和宮。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕致贈「慈光普照」匾額給大里區的瑞和宮。圖／台中市政府提供

