彰化水果促銷3000份免費送 民眾排隊1公里長有人排到昏倒

現正值彰化縣多樣水果的盛產期，彰化縣政府為行銷推廣彰化優鮮農特產品，今天在彰化果菜市場彩虹橋旁舉辦農產品促銷活動，現場備有彰化優鮮水果免費試吃，排隊人龍達1公里長，但有一女子排隊時疑似低血糖暈倒，醫護人員立即到場急救，幸好沒有大礙。

上午免費水果9點半發放，8點就有人來排隊，水果一袋價值約8、90元，包括橘子、香蕉，紅龍果等，有民眾認為為了這樣一袋來排實在不划算，但也有人認為「免費的最貴」，確實吸引人潮，現場買氣也相當熱絡。

彰化縣長王惠美表示，彰化是農業大縣，今天現場還提供葡萄、紅龍果、香蕉、橘子、柳丁等在地新鮮水果。 在理事主席陳建宏的帶領下，彰化果菜市場已從三級升為二級，年銷售額至少20多億元，為農民提供絕佳的行銷通路，也為彰化優質的新鮮水果開發廣大的銷售客群。

彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，考量食品衛生與便利性，縣府這次特別準備3000份袋裝新鮮水果，讓在場的所有民眾都能安心享用。縣府農業處表示，近年縣府補助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，由農糧署補助5920萬，縣府補助988萬協助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，期盼完工後繼續帶領市場業績蒸蒸日上。