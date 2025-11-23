聽新聞
台中取景協拍 電影「我家的事」奪金馬最佳改編劇本
第62屆金馬獎昨日頒獎，由台中市補助及協拍的多部作品勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等重要獎項。得獎作品包括「96分鐘」、「小蟲蟲大冒險」、「恨女的逆襲」及協拍作品「我家的事」；而「我家的事」的曾敬驊更獲最佳男配角。
「96分鐘」由導演洪子烜執導，以高鐵列車上的突發危機為核心，而高鐵列車是劇組在中台灣影視基地搭建1:1高鐵車廂，全片超過九成於台中拍攝，獲得第62屆金馬獎最佳視覺效果獎。
「小蟲蟲大冒險」由「麥兜故事」導演袁建滔操刀，以幽默視角描繪小蟲誤闖城市的冒險旅程，並勇奪最佳音效。全片逾七成場景取材自台中，包括秋紅谷、柳川等地，以動畫方式呈現城市獨特的自然與都會氛圍，使台中意象躍上大銀幕。
「恨女的逆襲」為導演李宜珊首部劇情長片，由陳嘉玲、黃泰維獲得最佳動作設計獎。劇組於水湳市場、朝陽科技大學、南天宮等地拍攝，融入濃厚的台中生活步調，作品風格鮮明。
協拍作品「我家的事」以家庭關係為主軸，勇奪本屆金馬獎最佳改編劇本，劇中演員曾敬驊也獲最佳男配角。劇中多處場景於台中拍攝，城市街景與生活質地成為支撐劇情的重要元素，令作品更具情感重量。
新聞局指出，市府將持續擴大影視扶植量能、優化行政協拍流程，吸引更多創作者在台中安心拍攝、完成佳作，持續提升台中在國內外影視產業的能見度。
