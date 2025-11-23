「白色黃金」錢景看好 大葉辦蛹蟲草跨域應用高峰論壇探討全球趨勢

冬蟲夏草是稀有高貴藥材但不能人工培養，近年台灣生物科技業界致力培育功效相似的蛹蟲草，去年產值逾82億美元，預計10年後突破150億美元，別開生面的蛹蟲草跨域應用高峰論壇今在大葉大學舉辦，全方面討論全球市場趨勢等議題，希望把台灣研發能量推向國際占得先機。

產官學的專家學者、生技產業代表115人齊聚大葉205會議室，參加大葉藥用植物與食品保健學系，協同台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會、大榮生物科技公司主辦，彰化縣中醫師公會、財團法人中醫藥發展基金會、智康生技公司協辦「2025智慧生技新浪潮：蛹蟲草跨域應用高峰論壇」。

台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會理事長徐泰浩指出，蛹蟲草的關鍵活性成分「蟲草素（Cordycepin）」具備抗新冠病毒、免疫調節、抗腫瘤等重要功能，被譽為生技界的「白色黃金」，全球蛹蟲草市場規模持續擴大，2024年逾82億美元，預計2034年將突破150億美元，被視為未來十年最具投資潛力的一項天然保健原料。

徐泰浩說，大葉與大榮生技2012年率先導入混光LED光譜技術，使固態培養「子實體」能提升蟲草素含量，開啟全球LED生技應用的先驅研究，此外大葉校友博士趙士慶提IoT低氧液態發酵系統，被視為目前國際最先進的蛹蟲草反應器製程技術。

大榮生物科技今年躋身「財富商業洞察（Fortune Business Insights）」公布的全球十大蛹蟲草供應商名單，是台灣唯一入選的企業。大榮生技董事長游富華說，今高峰論壇是大葉大學與大榮生技產學合作二十多年的成果展現。

大葉大學副校長侯雪娟表示，蛹蟲草可人工培育，具備永續性、生產可控性與品質穩定性，比起必須在天然環境中生長且量少的冬蟲夏草，蛹蟲草符合現代健康市場的發展需求，跨域應用更已延伸至保健食品、美妝保養、療養品與新藥平台，並朝向AI精準製程與代謝工程的次世代生技模式邁進，大葉期盼透過高峰論壇深入探討全球市場趨勢、科研進展與智慧生技製程等議題，為全球健康產業帶來創新與突破。