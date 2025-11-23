快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化交通罰鍰年年超收拜「它」所賜 警方澄清：檢舉沒獎金

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣去年徵收的交通違規罰鍰達5.47億元，超收約1億元，其中以民眾檢舉最多，金額達1.17億元。示意圖／本報資料照片
彰化縣去年徵收的交通違規罰鍰達5.47億元，超收約1億元，其中以民眾檢舉最多，金額達1.17億元。示意圖／本報資料照片

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，2023年徵收更創下6億元新高，比預算數多出2.2億，被議員批評預算編列不切實，縣警局去年將預算提高到4.4億元，決算仍高達5.47億元，高出1億元，今年到9月達4.1億即接近預算數。縣議員賴清美要求警方應以勸導為主，不要給民眾有「搶錢」的印象。

縣議員賴清美指出，最近接獲許多民眾反映，稱常常遭民眾檢舉交通違規，不勝其擾。依警方資料，去年徵收的交通違規罰鍰達5.47億元，仍以民眾檢舉最多，金額達1.17億元，其次是現場攔停0.99億元及科技執法7765萬元，許多民眾質疑檢舉人熱中檢舉，是否有檢舉獎金，以及警方「搶錢」充績效。

但警方強調，檢舉交通違規絕對沒有獎金，且依據道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，縣市舉發案件的罰鍰75%歸縣市政府，24%歸處罰機關，1%解繳國庫，地方政府分配到的75%罰鍰，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善的專款使用。

警方人員指出，交通罰鍰徵收的增減，常與道安條例修法提高罰鍰，以及違規檢舉數的增加有關。近年來，民眾交違規檢舉案件激增，2021年受理約8萬件檢舉案件、舉發5萬4千多件，2022年受理8萬6千多件、舉發6萬5千多件，2023受理14萬3528件、舉發8萬0345件，到去年則受理11萬2603件、舉發7萬1491件。

過去交通違規檢舉案件以檢舉違規停車最多，依新修訂的道路交通管理處罰條例，從去年6月30日起，不開放民眾檢舉的8項違規項目，今年1到8月15日為止，縣警局受理交通違規檢舉件數達7萬6510件，成案5萬4586件，成案比率71%，去年同期則是6萬8782件，成案4萬2289件，成案率61%，已有下降，主要檢舉違規項目依次是汽車駕駛人未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道及不遵守道路交通標線之指示等3項。

彰化縣警察局強調，警方受理民眾檢舉交通違規案件後，會依照規定審查，嚴格審查通過後，才會製單舉發，呼籲民眾遵守交通規則，避免遭到檢舉而受罰，也可以至警察局網站申請簡訊通知，如遭檢舉可以迅速收到簡訊，避免被重複檢舉。

彰化縣今年交通違規檢舉案件中，檢舉最多的項目是駕駛人未依規定使用方向燈。圖／警方提供
彰化縣今年交通違規檢舉案件中，檢舉最多的項目是駕駛人未依規定使用方向燈。圖／警方提供

交通違規 議員

延伸閱讀

中友百貨：彰化店工程因缺料等延宕 估118年5月完工

彰化成營建廢棄物非法棄置熱區 地方盼中央訂專法加強跨縣市管理

彰化伸港釣魚疑踩空失足落海 直升機出動救援2釣客命危

動腦又好玩！彰化9旬長輩玩桌遊 祖孫檔戰縣長溫馨又緊張

相關新聞

台中大里太平水汙染3年查獲118家次 這家被開罰109萬最高

台中市大里、太平屢傳出有水汙染情形，環保局今表示，這3年總計查獲違反水汙染防治法118家次，處分金額達965萬2550元...

彰化交通罰鍰年年超收拜「它」所賜 警方澄清：檢舉沒獎金

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，2023年徵收更創下6億元新高，比預算數多出2.2億，被議員批評預算編列不切實，縣警局去年將...

彰化成營建廢棄物非法棄置熱區 地方盼中央訂專法加強跨縣市管理

彰化沿海與偏鄉過去為非法棄置土石方與事業廢棄物的重災區，縣府環保局統計顯示，2021至2024年間裁處案件量分別為73件...

立委楊瓊瓔后里發水果月曆 他清晨5點排隊搶頭香

立委楊瓊瓔今天早上和台中市議員陳本添、邱愛珊、后里鎮安宮主委張純賓等人在鎮安宮分送2026年水果月曆給后里鄉親，600分...

彰化回收量暴增 分日分項上路惹怨「記不清」不如丟回收場

彰化溪州焚化爐去年7月起加強清潔隊垃圾破袋檢查後，一年內垃圾量減少16％，資源回收量同步增加。不過回收物暴增也讓前線清潔...

動腦又好玩！彰化9旬長輩玩桌遊 祖孫檔戰縣長溫馨又緊張

彰化縣政府與弘道老人福利基金會今天在田中鎮彰化縣立景崧文化教育園區龍江館舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，包括有5位90歲以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。