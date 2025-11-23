彰化交通罰鍰年年超收拜「它」所賜 警方澄清：檢舉沒獎金

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，2023年徵收更創下6億元新高，比預算數多出2.2億，被議員批評預算編列不切實，縣警局去年將預算提高到4.4億元，決算仍高達5.47億元，高出1億元，今年到9月達4.1億即接近預算數。縣議員賴清美要求警方應以勸導為主，不要給民眾有「搶錢」的印象。

縣議員賴清美指出，最近接獲許多民眾反映，稱常常遭民眾檢舉交通違規，不勝其擾。依警方資料，去年徵收的交通違規罰鍰達5.47億元，仍以民眾檢舉最多，金額達1.17億元，其次是現場攔停0.99億元及科技執法7765萬元，許多民眾質疑檢舉人熱中檢舉，是否有檢舉獎金，以及警方「搶錢」充績效。

但警方強調，檢舉交通違規絕對沒有獎金，且依據道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，縣市舉發案件的罰鍰75%歸縣市政府，24%歸處罰機關，1%解繳國庫，地方政府分配到的75%罰鍰，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善的專款使用。

警方人員指出，交通罰鍰徵收的增減，常與道安條例修法提高罰鍰，以及違規檢舉數的增加有關。近年來，民眾交違規檢舉案件激增，2021年受理約8萬件檢舉案件、舉發5萬4千多件，2022年受理8萬6千多件、舉發6萬5千多件，2023受理14萬3528件、舉發8萬0345件，到去年則受理11萬2603件、舉發7萬1491件。

過去交通違規檢舉案件以檢舉違規停車最多，依新修訂的道路交通管理處罰條例，從去年6月30日起，不開放民眾檢舉的8項違規項目，今年1到8月15日為止，縣警局受理交通違規檢舉件數達7萬6510件，成案5萬4586件，成案比率71%，去年同期則是6萬8782件，成案4萬2289件，成案率61%，已有下降，主要檢舉違規項目依次是汽車駕駛人未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道及不遵守道路交通標線之指示等3項。