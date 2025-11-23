快訊

金馬獎揭曉 中市：多部補助及協拍作品得獎與有榮焉

中央社／ 台中23日電

第62屆金獎頒獎典禮昨天落幕，由台中市府補助及協拍的「96分鐘」等多部影片獲獎，台中市新聞局長欒治誼今天表示，已在第一時間向劇組恭賀，市府深感與有榮焉。

台中市新聞局說明，由台中市補助及協拍的多部作品再度於華語電影最高殿堂上發光，勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等重要獎項，得獎作品包括「96分鐘」、「小蟲蟲大冒險」、「恨女的逆襲」及協拍作品「我家的事」。

欒治誼表示，今年台中參與製作的作品在金馬舞台全面開花，不僅展現人才厚度，更反映出台中影視政策的長期累積已見成效。

「從中台灣影視基地打造1:1高鐵車廂，到台中街景被動畫化躍上國際舞台，再到新演員在金馬舞台被看見，這些亮點證明台中已成為影視創作重要基地。」欒治誼說，市府將持續投入補助與協拍能量，打造讓創作者願意回來、拍得安心的影視友善城市。

新聞局指出，今年台中補助與協拍的作品題材多元、成績亮眼，其中「96分鐘」由導演洪子烜執導，以高鐵列車上的突發危機為核心，緊湊節奏與寫實風格深獲評審肯定，奪下此屆金馬獎最佳視覺效果；劇組在中台灣影視基地搭建1:1高鐵車廂，全片超過9成於台中拍攝，展現基地的專業製作能量。

還有「恨女的逆襲」為導演李宜珊首部劇情長片，由陳嘉玲、黃泰維獲得最佳動作設計獎，新聞局表示，劇組於水湳市場、朝陽科技大學、南天宮等地拍攝，融入濃厚台中生活步調，作品風格鮮明。

協拍作品「我家的事」以家庭關係為主軸，包辦這屆金馬獎最佳改編劇本與最佳男配角曾敬驊。新聞局說明，劇中多處場景於台中拍攝，城市街景與生活質地成為支撐劇情重要元素，令作品更富情感重量。

