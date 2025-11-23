彰化成營建廢棄物非法棄置熱區 地方盼中央訂專法加強跨縣市管理

彰化沿海與偏鄉過去為非法棄置土石方與事業廢棄物的重災區，縣府環保局統計顯示，2021至2024年間裁處案件量分別為73件、55件、52件與57件；今年截至8月底也已受理46件、裁處21件，由於多數案件涉及跨縣市流動，地方認為僅靠自治條例難以有效遏阻，向中央建議訂定專法，建立全國一致的跨域管理機制。

縣府水資處指出，去年5月國土管理署完成修正「營建剩餘土石方處理方案」，規定營建剩餘土石方清運車輛必須安裝GPS，並透過全流向管理系統運作，將傳統紙本聯單改為電子聯單，可完整追蹤車輛行經軌跡，避免土資場給不實證明或偽造GPS軌跡等違規行為；國土署也已陸續在各縣市舉辦說明會，協助地方了解新制運作方式。

彰化縣府水資處代理處長黃俊峰表示，中央推動電子化管理確實有助於加強源頭管理並防止廢棄物流向不明，但此類問題涉及跨縣市查緝，屬於全國性環境汙染事件，需要中央統一規範，以防各縣市自訂標準出現落差，造成管理漏洞或執法困難。

黃俊峰也說，若未來建立起完整且嚴謹的追蹤機制，土石方去向將無所遁形，合法土資場需求也會隨之增加，依照市場供需機制調整，可能促使更多新設土資場，進一步降低處理成本，提高廢棄物處理意願，對環境保護及公共安全都將帶來正面效益。