中友百貨：彰化店工程因缺料等延宕 估118年5月完工

中友百貨彰化店進度延宕，引發彰化市代會質疑，認為業者若無正當理由應開罰；中友百貨說明，公司請台中市建築師公會鑑定確認延宕受缺料等外部因素影響，預計118年5月可完工。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，為彰化縣政府與彰化市公所合作的BOT開發案，並引進益彰公司投資經營，規畫興建地下4層、地上21層鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間。

彰化市民代表會日前開會，有市代質疑中友百貨彰化店工程延宕，原定今年8月完工，不過現在只蓋到地下室，彰化市民都很關心進度，認為業者若提不出合理說法，市公所應依契約對業者開罰。

中友百貨彰化店今天說明，中友百貨彰化店正式名稱為中友百貨彰化第二停車場投資案，因受到多重外部環境因素影響，如營建市場缺工缺料、材料價格波動等，全國性問題都對整體建設進度造成一定挑戰，致使工程期程延宕、無法在今年8月完工。

中友百貨指出，他們特別請台中市建築師公會進行客觀鑑定，鑑定報告日前出爐，說明進度延宕原因並非可歸責於公司，主要是受到市場外部因素所致；而公司預計可在民國118年5月完工，比鑑定報告評估的合理完工日期118年9月還早。

中友百貨表示，彰化縣政府收到鑑定報告後，指示公司與彰化市公所應審慎評估合理的興建期與營運期調整比例，共商具體可行方案，以確保後續順利推進。

市公所9月初召開展延協議會議，會中肯定台中市建築師公會鑑定報告具有參考價值，惟部分內容尚待補充佐證資料，公司也會請律師及建築師團隊持續補強相關資料與論述，完成後正式函送市公所，期盼公所能儘速召開後續協商會議，雙方早日取得共識，攜手推動計畫落實。