彰化回收量暴增 分日分項上路惹怨「記不清」不如丟回收場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化回收量大，但回收車上空間有限，清潔隊員幾乎無處可站。圖／彰化市公所提供
彰化回收量大，但回收車上空間有限，清潔隊員幾乎無處可站。圖／彰化市公所提供

彰化溪州焚化爐去年7月起加強清潔隊垃圾破袋檢查後，一年內垃圾量減少16％，資源回收量同步增加。不過回收物暴增也讓前線清潔隊承受壓力，由於回收車空間有限，有些路線須增加車趟才能收完民眾回收物，後端處理量也跟著拉高，為分散負荷，和美、福興鄉率先試辦「分日分項收回收」，彰化市也正研擬明年將試辦。

彰化市清潔隊指出，近期整體回收量增加約2成，紙容器與塑膠類最多，尤其紙容器體積大、初步分類不易，常造成車上空間不足；去年甚至因紙類與紙容器混雜，被廠商認定分類不乾淨，一度拒收，導致紙容器在清潔隊堆積如山。

彰化市清潔隊10月底已擬出初步分日分項方案，近日向地方與里長說明，預計明年試辦。清潔隊說，未來會盡量以「大項目」分日，不會切得太細，只要民眾依規定日子送出回收物，即便整袋交給隊員也可處理；但預估會有一段陣痛期，需要持續宣導。

和美清潔隊目前有9條收運路線，今年7月選定市區一條路線試辦。周一、周四收紙類、紙容器、塑膠薄片與塑膠；周二、周五收鐵鋁容器與玻璃瓶；周三、周六收寶特瓶、塑膠容器；家電、手機、電池等則每日可收。

清潔隊表示，回收量大時一車難以裝完，只能跑兩趟，試辦後約5成民眾配合，確實有助減輕作業壓力，否則前端分類不足會讓後端二次分類增加負擔，不過也有民眾抱怨記不住項目，甚至嫌麻煩想直接送回收場。

福興清潔隊則已在全鄉試辦，認為最有效方式是把紙類、紙容器與塑膠兩大類在一周特定日子分開，其餘回收物每日可收，既不易讓民眾混淆，也較不會引發反彈。福興清潔隊也希望環保局能統一全縣做法，降低操作差異。

彰化縣環保局長江培根表示，各鄉鎮市人力與處理量能不同，短期難以一體規定，目前仍採各地依需求試辦方式推動。

環保局長 壓力

彰化回收量暴增 分日分項上路惹怨「記不清」不如丟回收場

