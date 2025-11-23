旅遊新體驗 舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程完工

為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3000萬元經費，全面升級園區休憩設施，目前已完工，舊泰安車站附近的植栽和無障礙步道結合鐵道特色，帶給遊客旅遊新體驗。

台中市觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。過去園區部分設施老舊，難滿足日益增加的旅遊需求，此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。