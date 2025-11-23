旅遊新體驗 舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程完工
為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3000萬元經費，全面升級園區休憩設施，目前已完工，舊泰安車站附近的植栽和無障礙步道結合鐵道特色，帶給遊客旅遊新體驗。
台中市觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。過去園區部分設施老舊，難滿足日益增加的旅遊需求，此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。
公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站周邊透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，形成延伸而開闊的景觀步道。
