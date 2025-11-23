黃麗琴無師自通做模型 「什麼都要學」不設限

銀髮巧手秀4

89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習跳舞、音樂等，還無師自通製作建築模型，重現台灣歷史建築風貌，將生活化為創作泉源，更是她人生故事縮影。

黃麗琴位於台中市西區的住家客廳走溫暖風，擺滿大大小小各式微縮建築與布景模型，彷彿黃麗琴作品小型展覽室。記者詢問是否想辦個展，她客氣地說：「平常太忙，也沒什麼好看的啦。」

黃麗琴接受中央社記者專訪時，拿出一本本筆記本表示，從小住台鐵台中站附近，很熟悉周邊一景一物，國民小學畢業後在站旁擺攤做生意，15歲到專賣局台中菸葉廠工作，接著又到烏日區中興啤酒廠服務直到退休。

她說，退休後閒不下來，頂下車票亭做生意，陸續還創業賣泡沫紅茶、開雜貨店與經營卡拉OK店，做生意就是人生目標之一，時時想挑戰自己。

各種興趣也支持黃麗琴的生活，她說，從年輕就學跳舞、唱歌與國畫，吉他等樂器也難不倒她，還到長青學苑學10年英語，寫下英文筆記，甚至被教師當成銀髮族上課教材。

提到令人注目的建築模型，黃麗琴的兒子胡先生說，1993年母親在家幫他帶孩子，由於他經營室內設計公司，母親看到木條等邊角料，無師自通開始嘗試製作房屋與布景模型，還找各種設計雜誌觀摩，越做越有興趣。

黃麗琴的建築模型從想像中的日式別墅、農家三合院開始，到台灣總督府專賣局、舊台中車站、台中州廳與總統府，甚至住家附近店面等，相當多元，作工精緻令人驚艷，她還曾將過去經營的店舖，自製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。

黃麗琴說，所有作品中最喜歡台灣總督府專賣局，她專賣局退休後每年都會收到公司寄的年曆，封面就是專賣局建築外觀，很驕傲能打造出模型。

她說，製作模型花很多時間，從一開始算比例須精準才不會讓模型失真，到材料選擇與結構思考，她只靠照片就能重現。

「每一項都要學，人生才不會損失」，黃麗琴表示，她從小覺得生活不易，只要有興趣就想辦法賺錢去學、去實現，當完成一項目標就開始想著要發掘新事物。至於未來是否繼續模型創作，她笑著說：「這是當然的。」