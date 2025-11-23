快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

黃麗琴無師自通做模型 「什麼都要學」不設限

中央社／ 台中23日電

銀髮巧手秀4

89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習跳舞、音樂等，還無師自通製作建築模型，重現台灣歷史建築風貌，將生活化為創作泉源，更是她人生故事縮影。

黃麗琴位於台中市西區的住家客廳走溫暖風，擺滿大大小小各式微縮建築與布景模型，彷彿黃麗琴作品小型展覽室。記者詢問是否想辦個展，她客氣地說：「平常太忙，也沒什麼好看的啦。」

黃麗琴接受中央社記者專訪時，拿出一本本筆記本表示，從小住台鐵台中站附近，很熟悉周邊一景一物，國民小學畢業後在站旁擺攤做生意，15歲到專賣局台中菸葉廠工作，接著又到烏日區中興啤酒廠服務直到退休。

她說，退休後閒不下來，頂下車票亭做生意，陸續還創業賣泡沫紅茶、開雜貨店與經營卡拉OK店，做生意就是人生目標之一，時時想挑戰自己。

各種興趣也支持黃麗琴的生活，她說，從年輕就學跳舞、唱歌與國畫，吉他等樂器也難不倒她，還到長青學苑學10年英語，寫下英文筆記，甚至被教師當成銀髮族上課教材。

提到令人注目的建築模型，黃麗琴的兒子胡先生說，1993年母親在家幫他帶孩子，由於他經營室內設計公司，母親看到木條等邊角料，無師自通開始嘗試製作房屋與布景模型，還找各種設計雜誌觀摩，越做越有興趣。

黃麗琴的建築模型從想像中的日式別墅、農家三合院開始，到台灣總督府專賣局、舊台中車站、台中州廳與總統府，甚至住家附近店面等，相當多元，作工精緻令人驚艷，她還曾將過去經營的店舖，自製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。

黃麗琴說，所有作品中最喜歡台灣總督府專賣局，她專賣局退休後每年都會收到公司寄的年曆，封面就是專賣局建築外觀，很驕傲能打造出模型。

她說，製作模型花很多時間，從一開始算比例須精準才不會讓模型失真，到材料選擇與結構思考，她只靠照片就能重現。

「每一項都要學，人生才不會損失」，黃麗琴表示，她從小覺得生活不易，只要有興趣就想辦法賺錢去學、去實現，當完成一項目標就開始想著要發掘新事物。至於未來是否繼續模型創作，她笑著說：「這是當然的。」

歷史建築 人生 設計

延伸閱讀

AI是「理性泡沫」 但可能被3根針刺破

經濟日報社論／台灣面臨「複合性危機」考驗

超微CEO蘇姿丰：不擔心AI泡沫 投資不夠比較危險

天才少女助攻小米AI大躍進 羅福莉負責團隊推出跨界模型

相關新聞

台中大里太平水汙染3年查獲118家次 這家被開罰109萬最高

台中市大里、太平屢傳出有水汙染情形，環保局今表示，這3年總計查獲違反水汙染防治法118家次，處分金額達965萬2550元...

彰化交通罰鍰年年超收拜「它」所賜 警方澄清：檢舉沒獎金

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，2023年徵收更創下6億元新高，比預算數多出2.2億，被議員批評預算編列不切實，縣警局去年將...

彰化成營建廢棄物非法棄置熱區 地方盼中央訂專法加強跨縣市管理

彰化沿海與偏鄉過去為非法棄置土石方與事業廢棄物的重災區，縣府環保局統計顯示，2021至2024年間裁處案件量分別為73件...

立委楊瓊瓔后里發水果月曆 他清晨5點排隊搶頭香

立委楊瓊瓔今天早上和台中市議員陳本添、邱愛珊、后里鎮安宮主委張純賓等人在鎮安宮分送2026年水果月曆給后里鄉親，600分...

彰化回收量暴增 分日分項上路惹怨「記不清」不如丟回收場

彰化溪州焚化爐去年7月起加強清潔隊垃圾破袋檢查後，一年內垃圾量減少16％，資源回收量同步增加。不過回收物暴增也讓前線清潔...

動腦又好玩！彰化9旬長輩玩桌遊 祖孫檔戰縣長溫馨又緊張

彰化縣政府與弘道老人福利基金會今天在田中鎮彰化縣立景崧文化教育園區龍江館舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，包括有5位90歲以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。