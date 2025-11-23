彰縣又見石虎遭路殺 2年來第14隻

鄰近烏溪的國道3號和美交流道附近本月18日發現1隻石虎遭路殺，這是彰化縣2年來第14隻石虎路殺事件。縣府農業處表示，貓羅溪及烏溪一帶有穩定的石虎族群，路權單位均設有石虎出沒標誌提醒駕駛人，縣府並通過石虎保育自治條例，加強保育石虎及棲地。

據農業處統計，彰化縣通報石虎遭路殺案件，2022年4件、2023年3件，2024年激增至7件，今年也達7件，主要發生地在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近。

農業處表示，此次在和美交流道附近被發現遭路殺的石虎旁邊，另有1隻小老鼠死屍，懷疑當時叼著老鼠過馬路時遭車輛輾斃，縣府接獲通報，確認是石虎亞成體，已送往農業部生物多樣性研究所進一步鑑定。

台灣石虎保育協會擔心，未來台中大肚接彰化的和美大橋通車後，和美交流道車流將大幅增加，恐加深當地石虎族群的生存威脅。

彰化縣政府表示，為保育石虎及其棲地，彰縣6月通過「彰化縣石虎保育自治條例」，成為全國第三個完成立法縣市，內容涵蓋建立「石虎保育委員會」、規範工程開發應採行「生態友善工法」，以及推動「友善環境耕作」與生態補償。

長期關注石虎保育的彰化縣野鳥學會理事長李璟泓說，石虎路殺事件激增，與民眾保育觀念提升，會主動通報有關，但無法確認族群已增加；彰化縣石虎保育條例只將八卦山局部地區納入，由於從芬園、花壇到二水都有石虎活動蹤跡，建議八卦山全部納入適用範圍。