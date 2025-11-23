居服員被使喚、遭性騷…中市府允建申訴平台

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
居服員是長照體系中重要一環，近年居服員在職場受到不公的案件頻傳，台中市衛生局承諾將建置直通市府的申訴平台。示意圖／聯合報系資料照片
居服員是長照體系中重要一環，近年居服員在職場受到不公的案件頻傳，台中市衛生局承諾將建置直通市府的申訴平台。示意圖／聯合報系資料照片

台灣步入高齡化社會，長照居服員需求增加，台中市近年居服員數量成長逾4成，但流動率高，每7人就有1人做不滿1年，居服員「被凹」做額外工作，甚至遭性騷擾案件頻仍。中市府承諾建置申訴平台，讓居服員繞過機構直接向市府投訴。

台中市目前65歲以上長者超過47萬人，約占總人口16.5%，居服員人數也逐年增，從2023年近8000人到去年超過9400人，今年迄今約1萬1400人，另一方面，今年初約6000人登錄，至今近900人註銷，流動率約14%。

台中市議員張玉嬿等人指出，不少居服員在職場上受到不公平對待，她曾接獲3件陳情案例，第一件是活躍於社團界的案家要求指定居服員，且必須在特定時間優先服務，否則就到機構抗議；第二件是退休官員，要求居服員在自己不在時備餐，「一回到家就要吃到飯」。

張玉嬿表示，第三件是現任市府官員，上班時間緊盯家中監視器，再用手機命令居服員「一個口令一個動作」，服務家屬；另有案家懷疑居服員偷竊、居服員協助洗澡被性騷擾等事件不時傳出，已對居服員造成莫大心理創傷與職場壓力。

張玉嬿建議，衛生局主管長照業務，不要只把類似案件推給勞基法或機構、雇主，讓居服員、個管師、督導等人無所適從，應該要建立長照人員的權益申訴平台，讓他們繞過機構直接向市府申訴，並應設置長照爭議調查中心，針對高風險或異常的案家分級管理。

衛生局長曾梓展表示，長照機構有類似申訴平台，但他認同市府可以有更直接的管道，根據相關法規建置直通市府的申訴平台；針對高風險案件，大多是難處理的個案，衛生局的確有掌握資料並列管，研議分級管理。

市長盧秀燕說，市府會從各種角度研擬策略，讓相關制度更加健全，盼被照顧者、家屬、長照人員與政府人員，都能享有更完善權益。

居服員 性騷擾 長照 台中市 高齡化

