接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近6000名獨居長者，桃園市也有4639名，目前除了長青學苑、關懷據點等，兩地將結合鄰里系統與社區持續提供協助。

台中1名台水抄表員本月13日到北屯一處透天厝例行抄表，發現用水量明顯異常，通報里長，會同社工與警方到場破門，發現82歲獨居曾姓老婦死亡多時，已成乾屍，另一件是台中太平1名居家照服員，10月29日中午要為97歲田姓老翁送餐，發現老翁卡在床鋪與衣櫃間縫隙，送醫不治，該老翁與兒子同住，但因兒子白天要上班，獨自待在家中。

台中市議員張瀞分認為，獨居長者「孤獨死」隨時在發生，絕非個案，尤其是無所依靠的長者更加危險，希望市府加強清查，並透過民政組織徹底掌握列冊。

社會局長廖靜芝指出，局內掌握獨居長者，主要藉由鄰里系統，與民政局橫向聯繫，由里長、鄰長通報，截至10月底，台中列冊的獨居長者有將近6000人。

廖靜芝表示，市府按照需求將獨居長者分為不同等級，提供相對應的關懷與支持服務，比如送餐服務、緊急救援系統、安裝電話項鍊等；市府也廣設關懷據點，目前全市有500餘處，每周提供1到5次不同層級的關懷服務，另有長青學苑等系統協助。

對於曾姓老婦孤獨死的案例，廖靜芝坦言社工有接觸過老婦，但她經濟狀況較佳，又有女兒住在台中，社工裝過一次緊急電話，過沒幾周老婦就覺得「擾亂生活」，拆掉了電話；比起困頓的獨居長者，反而是這類較有餘裕者容易成為漏接對象，市府已訓練關懷員持續掌握個案。

廖靜芝說，衛生福利部明、後年將啟動獨居長者普查計畫，預計花2年時間訪視35萬名獨居長者，全面發現個案，市府會配合中央給予關懷協助，並得仰賴各社區發展協會、慈善會等組織，透過鄰里活動，「樓上揪樓下」，接住社區中的獨居長者。

桃園為協助列冊的獨居老人，預計明年起透過民政鄰里系統清查健康且生活可以自理的獨老情況；為防孤獨死事件發生，除了推廣C型照護站、長青學苑等據點，鼓勵長者走出家門與社會連結交流，也透過鄰里系統、社區管委會的幫忙掌握獨老生活情況，並嘗試強化獨老與家庭的連結，透過家人關懷防憾事。