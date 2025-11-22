五福臨門神木禮肥公益路跑 企業與跑者以行動守護老樹

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣老樹救援協會理事長陳三奇(左2)與榮譽理事長吳春山(左3)一起為老樹禮肥。記者宋健生/攝影
台灣老樹救援協會理事長陳三奇(左2)與榮譽理事長吳春山(左3)一起為老樹禮肥。記者宋健生/攝影

「2025五福臨門神木禮肥公益路跑」22日在台中石岡熱鬧登場，吸引數百名熱愛自然的跑者和支持的企業團體參與。活動中，參與者穿越曙光，從石岡到新社，跑遍美麗的山徑，並回到五福臨門，參與敬謝、禮拜神木活動，共同祈禱與禮肥，祝願樹公千秋萬世的福祐眾生。

今年活動獲得企業與團體熱烈支持，包括麗明營造、磐興建設、三信商銀、大禾創意、英倫國際、天勤生命文創、羅布森、春耕不動產、豐穀建設、小林煎餅、多肉啡揚、冠中國際專利商標事務所、六六登山隊、南屯扶輪社、馬拉松扶輪社等多家扶輪社、台中樂成宮、台中市新社區崑南社區發展協會等單位共同響應。

路跑活動特色是跑者往返於兩棵台灣重要自然國家資產的神木「五福臨門神木」與「崑山土地公神木」。活動路線穿越石岡山村的壯麗山徑，沿途沐浴在晨間的大自然景色中，體驗大地的寧靜與生命力。

這場雙神木路跑，由台灣老樹救援協會主辦，今年邁入第六屆。該協會成立已滿11年，致力於救援珍貴老樹、中小學的校樹，以及推廣無毒樹木醫學，累計救援了800多棵老樹。活動不僅促進國民健康，更凝聚了保護大自然和珍貴老樹的力量。

台灣老樹救援協會理事長陳三奇與榮譽理事長吳春山表示，公益路跑不僅連結運動與健康，更讓社會大眾認識老樹保護的重要性，「每一步都是守護自然的一份力量」。

跑者於活動最後親手向神木施肥，象徵感謝大地與老樹庇護，並傳遞人與自然互相照顧的理念。協會宣布明年將續辦，期盼讓老樹保育精神在社區持續發芽、深根。

陳三奇說，這場活動是同時結合運動健康與老樹保護的活動，增進國人與自然共好的體驗。老樹救援協會誠摯邀請社會大眾踴躍參加，一起來運動同時攜手守護台灣珍貴的自然資源，為生態的永續發展貢獻力量。

跑者於活動最後親手向神木施肥，象徵感謝大地與老樹庇護。記者宋健生/攝影
跑者於活動最後親手向神木施肥，象徵感謝大地與老樹庇護。記者宋健生/攝影
「2025五福臨門神木禮肥公益路跑」今(22)日在台中石岡熱鬧登場。記者宋健生/攝影
「2025五福臨門神木禮肥公益路跑」今(22)日在台中石岡熱鬧登場。記者宋健生/攝影
「2025五福臨門神木禮肥公益路跑」吸引不少支持的企業團體贊助參與。記者宋健生/攝影
「2025五福臨門神木禮肥公益路跑」吸引不少支持的企業團體贊助參與。記者宋健生/攝影
民眾攜老扶幼一起參與敬謝、禮拜神木活動，共同祈禱與禮肥。記者宋健生/攝影
民眾攜老扶幼一起參與敬謝、禮拜神木活動，共同祈禱與禮肥。記者宋健生/攝影

