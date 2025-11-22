動腦又好玩！彰化9旬長輩玩桌遊 祖孫檔戰縣長溫馨又緊張
彰化縣政府與弘道老人福利基金會今天在田中鎮彰化縣立景崧文化教育園區龍江館舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，包括有5位90歲以上長輩也在兒孫陪伴下參加桌遊，縣長王惠美也到場與長輩同樂，王惠美說，希望長輩要走出來，才能更快樂健康。
王惠美說，弘道老人基金會與縣府合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活，去年首辦後，深受社區長輩喜愛，許多長輩賽後仍意猶未盡，敲碗今年一定要再出戰，今年還有5對90歲以上的長者熱情參與。
今年共有38個社區、約500位長者、祖孫報名參加「銀髮換數師─拉密大賽」，今天在龍江館共有16組祖孫參賽，其中90歲以上參賽長輩包括埔鹽鄉埔鹽社區93歲陳顏來褥、92歲陳素英、彰化市長樂社區91歲王張粉、田中鎮天主教聖心基金會90歲張蕭梅智、員林愛加倍90歲許江悅。
江悅阿嬤笑說，和11歲孫子一起玩，兩個頭腦一起動腦，比一個人玩的時候，更可以把牌組得更完美。祖孫兩人展現絕佳默契，江悅阿嬤負責出牌與策略思考，凱擇負責觀察牌局，提醒阿嬤可能遺漏的牌組，祖孫同樂的畫面，成為現場溫馨亮點。
王惠美說，舉辦拉密大賽，主要希望讓長輩多動腦，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。明天在亞太鹿港渡假村也要舉辦社區照顧關懷據點成果展，歡迎大小朋友一起來同樂。
