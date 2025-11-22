長照另一端…居服員被凹工作、遭性騷 中市府承諾建置申訴平台

台灣步入高齡化社會，長者比例越來越高，長照居服員需求增加，台中市近年居服員數量成長逾四成，但流動率同樣不低，每7人就有1人做不滿1年，居服員「被凹」做額外工作，甚至被性騷擾的案件頻仍。中市府承諾建置申訴平台，讓居服員繞過機構直接向市府投訴。

台中市目前65歲以上長者超過47萬人，約占總人口16.5%，已步入高齡社會，居服員人數也逐年增加，從2023年的近8000人，到去年超過9400人，今年截至目前則是約1萬1400人；另一方面，今年初有約6000人登錄，至今近900人註銷，流動率約14%。

台中市議員張玉嬿等人指出，不少居服員有在職場上受到不公平對待的經驗，她曾接獲3個陳情案例，第一個案例是活躍於社團界的案家要求指定居服員，且必須在特定時間優先服務，否則就到機構抗議；第二個案例是政府退休官員，要求居服員在自己不在家時備餐，「一回到家就要吃到飯」。

張玉嬿表示，第三個案例是現任的市府官員，上班時間緊盯家中監視器，再用手機命令居服員「一個口令一個動作」，服務家屬；事實上，不只這3個案例，案家懷疑居服員偷竊、居服員協助洗澡時被性騷擾等事件不時傳出，已對居服員造成莫大心理創傷與職場壓力。

張玉嬿建議，衛生局主管長照業務，不要只把類似案件推給勞基法或機構、雇主，這樣會讓居服員、個管師、督導等人無所適從，應該要建立長照人員的權益申訴平台，讓他們繞過機構直接向市府申訴；此外也應設置長照爭議調查中心，並針對高風險或異常的案家分級管理。

衛生局長曾梓展表示，長照機構本身就有類似的申訴平台，但他認同市府可以有更直接的管道，會請同仁根據相關法規，建置直通市府的申訴平台；針對高風險案件，大多是難處理的個案，衛生局的確有掌握資料並列管，也相當頭痛，會研議分級管理。

市長盧秀燕說，她20多年的民意代表生涯中，的確碰到很多長照投訴個案，也了解長照人員的委屈與辛苦；長照是個龐大的體制，市府會從各種角度研擬策略，讓相關制度更加健全，盼被照顧者、家屬、長照人員與政府人員，都能在付出的過程中享有更完善的權益。