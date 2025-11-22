快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

彰化媽祖祈福文化節13宮廟媽祖齊聚 拜媽祖還可抽獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣媽祖祈福文化節今天上午舉行媽祖遶境賜福活動，由王惠美（右二)主持起駕儀式，藍綠彰化縣長熱門人選立委陳素月（左二)、謝衣鳯（右一)等人也都參與活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣媽祖祈福文化節今天上午舉行媽祖遶境賜福活動，由王惠美（右二)主持起駕儀式，藍綠彰化縣長熱門人選立委陳素月（左二)、謝衣鳯（右一)等人也都參與活動。記者林宛諭／攝影

彰化縣媽祖文化節今天在爐主社頭鄉枋橋頭天門宮舉行遶境起駕典禮，彰化縣長王惠美說，民眾來社頭可以一次拜13尊媽祖，CP值絕對高，今晚還有「即將成真火舞團」表演，明晚有「媽祖祈福晚會」，歡迎大家來拜媽祖、摸彩拿大獎。

彰化縣媽祖祈福文化節今天上午舉行媽祖遶境賜福活動，由王惠美主持起駕儀式，參與的13宮廟包括坊橋頭天門宮主委劉清尊與田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等宮廟代表及社頭鄉長蕭浚二等地方人士參與。

王惠美說，13尊媽祖齊聚社頭為鄉親賜福，而今年適逢枋橋頭天門宮建宮270周年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物展，也歡迎大家蒞臨觀賞，大家到社頭可以一次拜13尊媽祖，相信透過媽祖加持，會保佑大家平安順利、賺大錢。

而彰化縣長熱門人選包括南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委陳素月、黃秀芳、謝衣鳯等人也都參與活動，在神轎、陣頭齊出下熱鬧滾滾。

今晚在天門宮停車場還有「即將成真火舞團」表演，明晚有「媽祖祈福晚會」邀請張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等藝人表演，並有摸彩活動，獎品包括電視、冰箱、洗衣機等。

社頭鄉以織襪產業聞名全台，盛產芭樂，並有蒜頭麵、外酥內軟蘿蔔糕等小吃美食，縣府也舉辦「彰化GO購」活動，即日起至12月31日，只要在彰化縣內消費滿500元並登錄發票或收據，即可參加抽獎，媽祖祈福文化節期間在社頭消費還能加碼抽獎序號，提高中獎機率，有機會抽中百萬電動車、黃金條塊、現金獎等好禮。

彰化縣媽祖祈福文化節今天上午舉行媽祖遶境賜福活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣媽祖祈福文化節今天上午舉行媽祖遶境賜福活動。記者林宛諭／攝影

媽祖 社頭鄉

延伸閱讀

彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚社頭

影／芬普尼蛋風波 王惠美為食安把關：將全面採樣933場畜牧場

彰化水果嘉年華23日登場 批發價8折還有3千份鮮果禮袋大方送

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

相關新聞

韓星玉澤演首發脆文喊「千萬別偷拍我」引熱議 盧秀燕說話了

韓國人氣男星玉澤演因拍戲在台灣Long stay，尤其經常在台中趴趴走，玉澤演昨在脆首發文，罕見以繁體中文發文，「千萬別...

132元爽中200萬仍未領 鹿港人：莫重蹈高中女生錯失千萬元遺憾

7、8月統一發票開獎，彰化縣鹿港鎮鹿和統一超商門市開出特獎，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品爽中200萬元，兌領期...

彰化媽祖祈福文化節13宮廟媽祖齊聚 拜媽祖還可抽獎

彰化縣媽祖文化節今天在爐主社頭鄉枋橋頭天門宮舉行遶境起駕典禮，彰化縣長王惠美說，民眾來社頭可以一次拜13尊媽祖，CP值絕...

2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」今天在埔里恒吉宮媽祖廟熱鬧開幕，廣場鋪上近2萬5000盆在地栽種花卉組成的大型花毯...

最重罰10萬！AI天眼監控 彰化今年露天燃燒178件比去年多1成

二期稻作陸續收成，為遏止露天焚燒造成空汙，彰化縣環保局陸續在溪州焚化爐、線西、二林、田中、埔心等五處裝設AI露天燃燒自動...

半個月內2起長者孤獨死 台中近6000獨居長者…要靠社區鄰里系統

台中市近期連續傳出2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，水表異常，才由抄表員通報發現，遺體都已成為乾屍。中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。