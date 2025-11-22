彰化媽祖祈福文化節13宮廟媽祖齊聚 拜媽祖還可抽獎

彰化縣媽祖文化節今天在爐主社頭鄉枋橋頭天門宮舉行遶境起駕典禮，彰化縣長王惠美說，民眾來社頭可以一次拜13尊媽祖，CP值絕對高，今晚還有「即將成真火舞團」表演，明晚有「媽祖祈福晚會」，歡迎大家來拜媽祖、摸彩拿大獎。

彰化縣媽祖祈福文化節今天上午舉行媽祖遶境賜福活動，由王惠美主持起駕儀式，參與的13宮廟包括坊橋頭天門宮主委劉清尊與田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等宮廟代表及社頭鄉長蕭浚二等地方人士參與。

王惠美說，13尊媽祖齊聚社頭為鄉親賜福，而今年適逢枋橋頭天門宮建宮270周年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物展，也歡迎大家蒞臨觀賞，大家到社頭可以一次拜13尊媽祖，相信透過媽祖加持，會保佑大家平安順利、賺大錢。

而彰化縣長熱門人選包括南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委陳素月、黃秀芳、謝衣鳯等人也都參與活動，在神轎、陣頭齊出下熱鬧滾滾。

今晚在天門宮停車場還有「即將成真火舞團」表演，明晚有「媽祖祈福晚會」邀請張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等藝人表演，並有摸彩活動，獎品包括電視、冰箱、洗衣機等。