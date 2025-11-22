快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

聽新聞
0:00 / 0:00

韓星玉澤演首發脆文喊「千萬別偷拍我」引熱議 盧秀燕說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
玉澤演昨在脆首發文，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，引熱議。圖／翻攝自玉澤演Threads
玉澤演昨在脆首發文，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，引熱議。圖／翻攝自玉澤演Threads

韓國人氣男星玉澤演因拍戲在台灣Long stay，尤其經常在台中趴趴走，玉澤演昨在脆首發文，罕見以繁體中文發文，「千萬別偷拍我」，引熱議。台中市長盧秀燕也發聲表示，很榮幸有許多國際級大明星到訪台中，「隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」

玉澤演昨在Threads以繁體中文發文表示，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，立馬引起網友熱議，還有疑似中國大陸演員林皓洋PO文分享類似經驗表示，非常尊敬台灣人，但他去玩也是在公車後面被偷拍，還發到他的INS。

有網友推測玉澤演疑似遭到騷擾，才會出來喊話，紛紛留言呼籲大家給予尊重，「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」「請遇到的人自重」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告」。

有網友發問，「在公眾場所為什麼不能拍？」也有網友緩頰，「他的意思應該是：各位，大方一點！上來找我拍張照！不需要用偷拍的方式」。

盧秀燕也在Threads上發文表示，很榮幸有許多國際級大明星到訪台中，但明星到訪就像所有旅客一樣，希望能自在、安心享受台中的美好，而且「隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍」，這才是台中人最誠摯、最友善的待客之道，期盼大家能共同守護貴客的隱私與安全。

台中市長盧秀燕昨在Threads發文表示，「我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」圖／翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕昨在Threads發文表示，「我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」圖／翻攝自盧秀燕臉書

盧秀燕 玉澤演 偷拍

延伸閱讀

藍白正式開局！兩黨主席高峰會談 盧秀燕：會為台灣帶來新契機

玉澤演台灣Long stay 首發脆文竟是以繁中喊話「別偷拍我」

2千多億元中央說了算 盧秀燕批：政院版財劃法對地方整體不利

TWICE抵台掀追星潮！玉澤演暖喊「歡迎來到臺灣」　網看這一幕笑炸

相關新聞

韓星玉澤演首發脆文喊「千萬別偷拍我」引熱議 盧秀燕說話了

韓國人氣男星玉澤演因拍戲在台灣Long stay，尤其經常在台中趴趴走，玉澤演昨在脆首發文，罕見以繁體中文發文，「千萬別...

132元爽中200萬仍未領 鹿港人：莫重蹈高中女生錯失千萬元遺憾

7、8月統一發票開獎，彰化縣鹿港鎮鹿和統一超商門市開出特獎，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品爽中200萬元，兌領期...

彰化媽祖祈福文化節13宮廟媽祖齊聚 拜媽祖還可抽獎

彰化縣媽祖文化節今天在爐主社頭鄉枋橋頭天門宮舉行遶境起駕典禮，彰化縣長王惠美說，民眾來社頭可以一次拜13尊媽祖，CP值絕...

2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」今天在埔里恒吉宮媽祖廟熱鬧開幕，廣場鋪上近2萬5000盆在地栽種花卉組成的大型花毯...

最重罰10萬！AI天眼監控 彰化今年露天燃燒178件比去年多1成

二期稻作陸續收成，為遏止露天焚燒造成空汙，彰化縣環保局陸續在溪州焚化爐、線西、二林、田中、埔心等五處裝設AI露天燃燒自動...

半個月內2起長者孤獨死 台中近6000獨居長者…要靠社區鄰里系統

台中市近期連續傳出2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，水表異常，才由抄表員通報發現，遺體都已成為乾屍。中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。