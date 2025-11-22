韓星玉澤演首發脆文喊「千萬別偷拍我」引熱議 盧秀燕說話了

韓國人氣男星玉澤演因拍戲在台灣Long stay，尤其經常在台中趴趴走，玉澤演昨在脆首發文，罕見以繁體中文發文，「千萬別偷拍我」，引熱議。台中市長盧秀燕也發聲表示，很榮幸有許多國際級大明星到訪台中，「隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」

玉澤演昨在Threads以繁體中文發文表示，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」，立馬引起網友熱議，還有疑似中國大陸演員林皓洋PO文分享類似經驗表示，非常尊敬台灣人，但他去玩也是在公車後面被偷拍，還發到他的INS。

有網友推測玉澤演疑似遭到騷擾，才會出來喊話，紛紛留言呼籲大家給予尊重，「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」「請遇到的人自重」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告」。

有網友發問，「在公眾場所為什麼不能拍？」也有網友緩頰，「他的意思應該是：各位，大方一點！上來找我拍張照！不需要用偷拍的方式」。