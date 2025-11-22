2萬5000盆花卉鋪出超大花毯 埔里花卉嘉年華繽紛開幕

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里花卉展在當地信仰中心媽祖廟舉辦，鎮長廖志城歡迎全國民眾到埔里欣賞花卉美景。圖／埔里鎮公所提供
「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」今天在埔里恒吉宮媽祖廟熱鬧開幕，廣場鋪上近2萬5000盆在地栽種花卉組成的大型花毯，以埔里山水、蝴蝶及農特產品意象呈現「花之都」魅力，吸引不少民眾搶拍。

今年以「埔里花繪調色盤色號2025」為主題，活動採雙展區呈現花卉產業多元樣貌。第一展區位於籃城里的埔里花卉暨多功能農特產中心，主打大型花藝裝置，由花藝老師與志工合作，以在地盆花營造山景、農村、好水與蝴蝶之鄉四大地景。假日期間並規畫闖關活動、在地市集、藝文表演，為展覽增添活力。

第二展區設於恒吉宮媽祖廟廣場，以聖誕紅、萬壽菊、鼠尾草、斑葉綠草、蔓榕、甜菊薄荷等盆花排列出山水、蝴蝶、咖啡、百香果、香菇等造型。色彩繽紛的地景搭配空拍視角，形成壯觀花毯，開幕前就吸引大批民眾搶先觀賞。

鎮長廖志城表示，今年活動創新將花卉與宗教、文化和藝術結合，用在地盆花、切花敬神供佛，不僅象徵虔誠，也凸顯埔里花卉產業的價值。他說，今年「愛的傳承埔里職人」聚焦天然漆、香菇、巧克力等產業，明年盼納入花卉職人，讓產業更完整。

縣府觀光處長陳志賢指出，花卉嘉年華是南投冬季重要觀光活動，串聯13鄉鎮市產業特色。南投旅遊好康月剛結束，為配合政府普發現金，縣府推出加碼活動，即日起至12月16日，到合法店家消費滿500元就可獲得抽獎序號，住宿或露營再加碼一組，獎品包括電動機車、智慧型手機、家電與免費住宿券。

活動亮點之一，是2025年義大利米蘭世界盃耶誕麵包大賽台灣隊抱回總冠軍，其中成員蔡約群也是埔里Feeling18巧克力工房主廚。董事長茆晉日牂與蔡約群帶來冠軍耶誕麵包，除敬獻媽祖，也與現場嘉賓分享。茆晉日牂說，冠軍麵包使用埔里香草、百香果及柑橘果乾，加上精心培養酵母與職人技法才得以奪冠，希望將榮耀與國人共享。

南投縣觀光處長陳志賢（左）、埔里鎮長廖志城（中）歡迎國人冬日到埔里欣賞花卉美景。圖／埔里鎮公所提供
南投花卉嘉年華以2萬5000盆花卉組成大型花毯，呈現埔里山水和蝴蝶意象。圖／埔里鎮公所提供
