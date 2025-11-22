最重罰10萬！AI天眼監控 彰化今年露天燃燒178件比去年多1成

二期稻作陸續收成，為遏止露天焚燒造成空汙，彰化縣環保局陸續在溪州焚化爐、線西、二林、田中、埔心等五處裝設AI露天燃燒自動探測通報系統，發現有露天燃燒即會同警方到場取締，處1200元以上到10萬元以下罰鍰，今年1到10月告發案件達178件，較去年同期158件，增加10.7%，發揮成效。

環保局表示，過去從空中稽查空汙，一般都使用無人機，卻因無法24小時操作，AI煙霧探測系統可全天候360度全方位監控功能，能自動辨識煙霧，一旦發現疑似空汙警訊，立刻透過LINE群組通知稽查人員，迅速趕往現場，比較有機會當場查獲，依法開罰，還能及時撲滅火勢，防止汙染擴大。

彰化縣首具AI露天燃燒自動探測通報系統是去年3月裝置在溪州焚化廠121公尺高煙囪上，由於監測範圍大，足可擴及南彰化縣6個鄉鎮的主要稻作生產區，包含溪州、竹塘、埤頭、田尾、北斗、田中等，另包括工廠排放黑煙等，都難逃「天眼」。由於效果不錯，環保局陸續今年又在線西、二林、田中、埔心設置，除溪州焚化爐及二林是固定設置，其餘機動部署。

環保局表示，在AI露天燃燒自動探測通報系統設置後，民眾知道有「天眼」監測，露天燃燒已大幅收斂，今年1到10月，環保局依監測結果，會同警方到場，共告發178件，較去年同期158件，增加10.7%，發揮成效。經查獲露天燃燒，依違反空氣污染防制法規定處1200到10萬元以下罰鍰，民眾切莫心存僥倖。