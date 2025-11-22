快訊

半個月內2起長者孤獨死 台中近6000獨居長者…要靠社區鄰里系統

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市社會局表示，目前列冊約6000名獨居長者，中央明後年將啟動大規模清查。圖／台中市社會局提供
台中市社會局表示，目前列冊約6000名獨居長者，中央明後年將啟動大規模清查。圖／台中市社會局提供

台中市近期連續傳出2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，水表異常，才由抄表員通報發現，遺體都已成為乾屍。中市社會局表示，台中目前有將近6000名獨居長者，除了長青學苑、關懷據點等，多仰賴鄰里系統與社區支持。

台中1名台水抄表員本月13日到北屯一處透天厝例行抄表，驚覺該戶2個月的用水量超過6000度，用水量明顯異常，由於該抄表員知道住戶是獨居長者，且自來水公司規定用水量激增要開立警示單，立刻通知里長；里長、社工與警方到場破門，發現82歲的曾姓老婦死亡多時，已成乾屍。

無獨有偶，台中太平1名居家照服員10月29日中午要為97歲田姓老翁送餐，進入客廳沒看到人，四處尋找才發現老翁卡在床鋪與衣櫃間縫隙，已失去呼吸心跳，送醫後仍不治；該老翁與兒子同住，但兒子白天要上班，老翁多數時間仍得1個人待在家中。

2起事件僅是高齡化社會中長者問題的一角，台中市議員張瀞分認為，全世界包含台灣、台中面臨人口老化，獨居長者「孤獨死」隨時都在發生，絕非個案，尤其是無子無女、真正無所依靠的長者更加危險，希望中市府加強清查，並透過民政組織徹底掌握列冊。

社會局長廖靜芝指出，局內掌握獨居長者主要透過2種方式，第一種是以戶政系統查詢「1人設籍」的長者，不過這種方式並不全面，許多國人並未居住在設籍地；第二種方式是藉由鄰里系統，與民政局橫向聯繫，由里長、鄰長通報。截至10月底，台中列冊的獨居長者有將近6000人。

廖靜芝表示，市府按照需求將獨居長者分為不同等級，提供相對應的關懷與支持服務，比如送餐服務、緊急救援系統、安裝電話項鍊等等；市府也廣設關懷據點，目前全市有500餘處，每周提供1到5次不同層級的關懷服務，此外還有長青學苑等系統。

對於曾姓老婦孤獨死的案例，廖靜芝坦言，社工有接觸過老婦，但其經濟狀況較佳，又有女兒住在台中，社工裝過一次緊急電話，沒過幾周老婦就覺得「擾亂生活」，拆掉了電話；比起困頓的獨居長者，反而是這類較有餘裕者容易成為漏接對象，市府已訓練關懷員持續掌握個案。

廖靜芝補充，衛生福利部明、後年將啟動獨居長者普查計畫，預計花2年時間訪視35萬名獨居長者，更全面發現個案，市府會配合中央給予關懷協助；這部分也得仰賴各社區發展協會、慈善會等組織，透過鄰里活動，「樓上揪樓下」，接住社區中的獨居長者。

台中市82歲曾姓獨居婦人在家中死亡，水表抄表員發現用水量異常通報，警方破門進入時，老婦屍體已成乾屍。圖／讀者提供
台中市82歲曾姓獨居婦人在家中死亡，水表抄表員發現用水量異常通報，警方破門進入時，老婦屍體已成乾屍。圖／讀者提供

獨居 台中市

