132元爽中200萬仍未領 鹿港人：莫重蹈高中女生錯失千萬元遺憾

7、8月統一發票開獎，彰化縣鹿港鎮鹿和統一超商門市開出特獎，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品爽中200萬元，兌領期限為明年1月5日，但得獎人至今未兌獎，地方擔心重蹈2021年元月在鹿港開出的特別獎1000萬元沒人兌領的遺憾。

2021年元月25日開出的一張統一發票特別獎1000萬元，落在彰化縣鹿港鎮中山路、民族路口85度C，據業者表示，幸運兒疑是一名在地高中女生，買了65元一個「金沙松鼠」小蛋糕，就中了統一發票1000萬大獎，卻過了3個月領獎期限，沒人兌領，據了解，這名高中女生弄丟了發票，錯失實領800萬元，為之頓足憾恨，受地方也大呼可惜。

財政部今天表示，今年7、8月開出的統一發票，未領的特別獎（1000萬元）發票尚有2張、未領特獎（200萬元）發票則有5張，其中，位在彰化縣鹿港鎮鹿和路上的統一超商開出一張特獎，幸運兒是購買鮮食與生活用品爽中200萬元，至今也未兌獎。

地方都很高興鹿港開出統一發票特獎200萬元，也紛紛猜測幸運兒是誰，但獲知快到明年1月5日兌獎期限還未兌領，就又擔心起來，希望大家再翻找一下發票，不要再重蹈2021年高中女生與千萬元特別獎失之交臂的事件。