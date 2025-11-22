擅入校園直播 網紅認錯 中市開罰

台中市中山國中日前邀魔術師王元照演講，網紅賓賓哥（江建樺）卻以「神秘嘉賓」身分現身並開直播，引發爭議。市府表示，校方事前明確告知不得直播，江仍無視禁令，並擅自取走給王元照的感謝狀，校方已經報案；市府也依兒少法裁罰王、江共23萬元。賓賓哥道歉，稱因溝通誤差誤以為校方允許直播。

校方說明，講座僅邀請王元照，並未邀請江建樺；王於11日詢問是否能直播，承辦人因不確定未立即答覆，但13日正式回覆「不得直播」，講座現場也再次宣示禁令。

當天江突然到場，並由拍攝團隊現場直播，家長發現後向校方通報，校長王蒲寧當場制止。江隔日開直播聲稱事前獲校方同意，並獲頒感謝狀；校方反駁，指江引用的對話內容不完整，且感謝狀原為王元照要求先行製作，事件後未授與，江自行取走，已涉竊盜罪。

教育局表示，校外人士入校須依校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項辦理，若受邀者違規，學校得不予聘請，將提醒各校未來應更審慎評估講者背景並強化現場管理。

桃園市對學校邀請外賓協助教學或活動，則要求先了解外賓是否有性平、體罰或霸凌等爭議，須事前報教育局核備通過。如外賓脫序不受控制，除拒絕其再進入校園，也會追究相關法律責任。

社會局檢視直播片段後，認定王元照講座中有不當言語，違反兒少法第49條，裁罰10萬元；江建樺明知不得直播仍拍攝並上傳兒少影像，違反兒少法第49條及第69條，各裁罰10萬元與3萬元，並要求限期移除內容。

市長盧秀燕表示，市府重視學生隱私，已要求江將影片全面下架；針對其他平台的轉載內容，數位發展局已逐一聯繫協助移除，已下架7支影片。

賓賓哥昨天發聲明向師生、家長與校方致歉，稱因友人隱瞞校方不同意直播的訊息，才造成誤會；他也為20日直播中因情緒激動導致的言詞不當致歉，表示未來將嚴格遵守未成年人保護規定，更重視溝通細節。