校外人士品格不一 學校邀請應把關監督

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
社會局長廖靜芝指出，賓賓哥直播違反兒少法，市府將處以13萬元罰鍰。記者陳敬丰／攝影
台中市中山國中日前邀請魔術師到校演講，卻發生網紅入校開直播辱罵校長與老師。彰化縣教師工會指出，此事件凸顯校外人士進校安全與把關的重要性，建議學校在邀請演講者前，先確認人員身分、演講內容及方式，並事前溝通；演講當天應派人全程監督，才能降低爭議與意外風險。

彰化縣芳苑國中上學期曾有人氣作家戴晨志到校探望學生，因畢典行程已排定，校方未安排演講時間，只請作家觀禮。校長黃天助表示，校外人士多來自政府人才資料庫或知名社會人士，但名氣大不等於品德好，學校邀請前應查證背景，演講全程由校長陪同，遇突發狀況可立即處理，也能適時將活動主題引回教育正向目標。

彰化縣各校訂有聘用校外人士協助教學或活動要點，並參酌教育部規範，明訂不得聘用涉性侵、體罰、霸凌或違反性平法者。

小學校長表示，網紅或名人雖受青少年崇拜，但不一定具教育意義，學校應多方查證、慎選演講者，避免踩雷，保障學生安全與教育品質。

國教行動聯盟也指出，未成年影像不應成為內容素材，建議政府檢視兒少法與個資法，明確規範未經同意散布兒少影像。

國教盟強調，未經同意直播或散布可辨識的兒少影像，無論動機多善意，本質上都可能侵害兒少隱私與安全。

一旦影像被下載、轉傳或惡意剪輯，即使原始影片下架，網路上仍可能留下無法完全刪除的足跡，並可能衍生嘲笑、霸凌或性化評論等傷害。

