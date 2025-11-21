新社花海暨台中花毯節破200萬人次 商圈推優惠吸客

新社花海暨台中花毯節倒數9天，正值波斯菊、百日草綻放，中市府統計至20日已超過200萬人次到訪。為吸引遊客循花徑走入店家，新社商圈推出扭蛋集章折抵消費，體驗新社美食觀光魅力。

台中市觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖今天告訴媒體，今年花海面積擴張達35公頃，花毯節主題為飛天小女警，並與中部8縣市舉辦農業行銷展售會。截至20日為止已有超過200萬人次到訪。這週正值2公頃的橘色波斯菊、1公頃紅色百日草盛放，後續還有萬壽菊等花種綻放。

巫宗霖指出，去年花毯節帶動經濟效益達新台幣5000萬餘元，今年每日統計狀況人潮數增加，加上中部8縣市農業行銷展售會，盼今年經濟效益可達到6000萬元，期盼花毯節舉行不只是為新社區帶來短期商機，而是能讓更多人認識新社區。

新社商圈也集結10間在地店家，包括小路露營區、明妮烘焙屋、菇菇熊、頭嵙山香菇、山沐斯達、知愛堂、又見一炊煙、阿亮香菇園、百菇莊、西月湖農園餐廳等，推出「花境漫遊 潮玩智集樂」扭蛋盲盒季節限定VVIP徽章集點活動。

民眾在新社商圈特定10個店家中消費滿1000元，可集點兌換扭蛋，扭蛋中有限定盲盒徽章，徽章有金、銀、紫3色，持不同顏色徽章可有不同金額消費折抵。新社區休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮表示，透過集章與盲盒扭蛋體驗，帶動消費循環，同時提升店家曝光。